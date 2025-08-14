ПСЖ Забарного видряпав перемогу у "Тоттенгема" у Суперкубку УЄФА (відео)

Лондонський "Тоттенгем" уперше виграв Суперкубок УЄФА

У середу, 13 серпня, в Удіне (Італія) відбувся поєдинок за Суперкубок УЄФА-2025. Традиційно у грі за євротрофей зіграли чинні переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону ПСЖ та "Тоттенгем" відповідно.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Фріулі", завершилася з рахунком 2:2 в основний час, а в серії пенальті парижани дотиснули лондонців (4:3 за пенальті). Про це повідомляє "Телеграф".

Команди не порадували вболівальників в Удіне швидким футболом у першому таймі. У в'язкій грі успіху досяг лондонський клуб, який відкрив рахунок на 39-й хвилині — блискуче на добиванні зіграв центрбек Мікі ван де Вен.

На початку другого тайму Шпори підняли темп і закономірно забили другий гол. На 48 хвилині центральний захисник Крістіан Ромеро пробив головою після навісу, а новачок парижан Люка Шевайле невдало зіграв на лінії. Французи після другої "ляпаса" прокинулися і навіть забили, але взяття воріт було скасовано через офсайд. Під завісу зустрічі ПСЖ таки розмочив рахунок — Лі Кан Ін забив ударом із середньої дистанції, а в компенсований час парижанам вдався камбек – відзначився Гонсалу Рамуш.

У серії пенальті за ПСЖ не забив Вітінья, а у складі "Тоттенгема" — Ван де Вен і Тель.

ПСЖ – "Тоттенгем" — 2:2 (4:3 – пен.)

Голи: Кан Ін, 85, Рамуш, 90+4 – ван де Вен, 39, Ромеро, 48

Попередження: Баркола, 55, Пачо, 58, Дембеле, 90 – Рішарлісон, 53, Дансо, 62

ПСЖ: Шевальє – Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Хакімі – Дуе (Рамуш, 78), Вітінья, Заїр-Емері (Кан Ін, 68) – Кварацхелія (Руїс, 60), Дембеле, Баркола (Мбає, 67).

"Тоттенгем": Вікаріо – Спенс, ван де Вен, Дансо, Ромеро, Порро – Бентанкур, Сарр (Бергвалль, 90), Палінья (Грей, 72) – Рішарлісон (Соланке, 72), Кудус (Тель, 79).

Статистика матчу ПСЖ - "Тоттенгем"

Нагадаємо, ПСЖ перед матчем за Суперкубок УЄФА підписав українського центрбека Іллю Забарного. Українець перейшов у французький суперклуб, попри наявність росіянина Матвія Сафонова у складі парижан. Гравець збірної України прилетів із командою в Удіне, однак у заявку на поєдинок не потрапив.

Минулої кампанії "Тоттенгем" завоював свій перший євротрофей за 41 рік, перемігши у фіналі Ліги Європи "Манчестер Юнайтед". Крім того, Шпори провалилися в Англійській прем’єр-лізі, посівши 17 позицію.

Паризький клуб уперше виграв Суперкубок УЄФА. ПСЖ за підсумками сезону 2024/25 виграв Лігу 1, Кубок Франції, Суперкубок Франції та Лігу чемпіонів, проте не зумів виграти Клубний чемпіонат світу у США, де у фіналі програв "Челсі".