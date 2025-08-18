Розплата за криваві рублі: фінський клуб наздогнала карма

Фінський клуб зіткнувся з очікуваними наслідками, підписавши хокеїста, який заробляв криваві рублі у КХЛ

Фінський хокейний клуб "Кікко-Вантаа", який виступає у другому дивізіоні країни, втратив спонсора. Компанія Pihlajalinna відмовилася від підтримки команди після того, як клуб підписав хокеїста Теему Пулккінена.

Про це повідомляє iltalehti. За інформацією джерела, спонсор пішов саме через гравця, котрий до цього два роки грав у російській лізі КХЛ, попри повномасштабну війну в Україні.

Ця інформація вірна. Ми вважаємо, що дії "Кікко-Вантаа" не відповідають нашим цінностям. директор з комунікацій та відповідальності Pihlajalinna Туула Лехто

У самому клубі вірять у другий шанс та розуміють, що інші спонсори також можуть відвернутися від команди.

Ризик завжди є. Кожен партнер оцінює ситуацію з власного погляду. Ми провели комплексну оцінку і зрештою дали Пулккінену можливість повернутися до фінського хокею. Для нас це був вибір, що ґрунтується на наших цінностях. Ми хотіли пробачити цю людину. голова правління "Кікко-Вантаа" Ансі Аура

Нагадаємо, "Кікко-Вантаа" оголосив про підписання Пулккінена на початку серпня. Теему публічно вибачився за те, що грав у Росії, зазначивши, що робив це заради грошей.

Я хочу вибачитись за свій вибір. Я беру на себе всю відповідальність, залишитись грати в КХЛ було моїм власним рішенням, і я шкодую про свій вибір. Гроші були головним мотиватором, цього не можна заперечити. Саме гроші мене й утримували. Я підписав новий контракт після того, як отримав заслуженого прочухана у ЗМІ. Тоді я відчував, що все буде по-старому Теему Пулккінен

Пулккінен встиг пограти в КХЛ за "Динамо" (Мінськ), "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Ярославль), "Трактор" та китайський "Кунь-Лунь". У 2016 році у складі збірної Фінляндії Теему виграв "срібло" на чемпіонаті світу у Росії.

Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі не брали участь на хокейному ЧС-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026.