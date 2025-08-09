У Росії знову накинулися на Байдена: "хвора людина"

У колі колишнього президента США обговорювали питання депортації російських хокеїстів НХЛ

Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов прокоментував інформацію про можливу депортацію зі США російських хокеїстів, включаючи Олександра Овечкіна. Овечкін у 2025 році побив бомбардирський рекорд у НХЛ за кількістю голів у регулярному сезоні.

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. Олександр накинувся на експрезидента США Джо Байдена, адміністрація якого хотіла застосувати ці санкції.

Стан здоров’я Байдена був таким, що від нього можна було очікувати будь-чого. Це абсолютно хвора людина, це всі бачили. Падає, спотикається, несе будь-що. Я можу сказати, що для тієї адміністрації Америки це нормально, Байден міг викинути все, що завгодно. Уявляю стан уболівальників та власників клубу, які не дозволили б таке допустити на сто відсотків. На Овечкіна та всіх наших ходять люди, це хокеїсти найвищого класу. Олександр Тихонов

Олександр Тихонов

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що під час президентства Джо Байдена в його команді велися розмови про висилку всіх російських хокеїстів з НХЛ, включаючи Овечкіна. Зрештою, від цієї ідеї відмовилися.

Зазначимо, Овечкін є засновником руху Putin Team та активно підтримує главу Кремля. До речі, Путін зробив подарунок Овечкіну на весіллі спортсмена. Після повномасштабного вторгнення російських військ до України НХЛ ніяк не відреагувала на зв’язок спортсмена з президентом РФ, хоча лігу критикували за це.

Після того, як Овечкін побив рекорд НХЛ, президент США Дональд Трамп назвав росіянина "великим". А у Вашингтоні, де виступав хокеїст, увічнили Олександра.