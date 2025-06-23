У Держдумі образили друга України, якого збентежили російські прапори у США (відео)

У США дозволили російським хокеїстам святкувати перемогу в НХЛ із триколорами

Заступник комітету з фізичної культури та спорту Держдуми РФ Дмитро Свищев накинувся на легендарного чеського хокеїста Домініка Гашека. Колишній спортсмен розкритикував НХЛ, яка дозволила російським гравцям "Флориди" Сергію Бобровському та Дмитру Куликову розмахувати прапорами Росії на чемпіонському параді.

Відповідний коментар Свищева наводить Р-Спорт. Свищев образив Гашека, який назвав дії НХЛ, а саме рекламу агресора — "нелюдською".

"Я вважаю, що в НХЛ вже давно перестали звертати увагу на божевільності, які ми чуємо від колись знаменитого воротаря. І, звичайно, слухати нові фантазії людини, яка перебуває в похилому віці, вже нікому не цікаво. Він просто працює на самопіар, щоб пенсіонера хоч хтось пам’ятав.

Гашек свого часу був відомим хокеїстом, але зараз він уже не відбувся як політик, ні як тренер. Це його дратує і дратує. Тому нам треба стійко пережити цей момент. Звичайно, його нападки та гавкання продовжуватимуться досить тривалий час, але на них ніхто не звертає уваги. І в НХЛ ніхто, звичайно ж, не зменшуватиме заслуги наших хлопців, бо вони є одними із лідерів своїх команд. І НХЛ не планує нічого робити подібного до того, що зараз запропонував Гашек. Наші хлопці молодці, вони виграли Кубок Стенлі — це їхня гідна нагорода", — сказав Свищев.

Російські прапори на чемпіонському параді "Флориди"

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "руського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Крім того, колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Києву мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ і навіть вимагають, щоб він повернув гроші, зароблені в Росії ще до початку війни на Донбасі.