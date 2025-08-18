Расплата за кровавые рубли: финский клуб настигла карма

Финский клуб столкнулся с ожидаемыми последствиями, подписав хоккеиста, который зарабатывал кровавые рубли в КХЛ

Финский хоккейный клуб "Кикко-Вантаа", который выступает во втором дивизионе страны, лишился спонсора. Компания Pihlajalinna отказалась от поддержки команды после того, как клуб подписал хоккеиста Теему Пулккинена.

Об этом сообщает iltalehti. По информации источника, спонсор ушел именно из-за игрока, который до этого два года играл в российской лиге КХЛ, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

Эта информация верна. Мы считаем, что действия "Кикко-Вантаа" не соответствуют нашим ценностям. директор по коммуникациям и ответственности Pihlajalinna Туула Лехто

В самом клубе верят во второй шанс и понимают, что другие спонсоры также могут отвернуться от команды.

Риск всегда есть. Каждый партнёр оценивает ситуацию с собственной точки зрения. Мы провели комплексную оценку и в итоге дали Пулккинену возможность вернуться в финский хоккей. Для нас это был выбор, основанный на наших ценностях. Мы хотели простить этого человека. председатель правления "Кикко-Вантаа" Ансси Аура

Напомним, "Киекко-Вантаа" объявил о подписании Пулккинена в начале августа. Теему публично извинился за то, что играл в России, отметив, что делал это ради денег.

Я хочу извиниться за свой выбор. Я беру на себя всю ответственность, остаться играть в КХЛ было моим собственным решением, и я сожалею о своём выборе. Деньги были главным мотиватором, этого нельзя отрицать. Именно деньги меня и удерживали. Я подписал новый контракт после того, как получил заслуженную взбучку в СМИ. В тот момент я чувствовал, что всё будет по-старому Теему Пулккинен

Пулккинен успел поиграть в КХЛ за "Динамо" (Минск), "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Ярославль), "Трактор" и китайский "Кунь-Лунь". В 2016 году в составе сборной Финляндии Теему выиграл "серебро" на чемпионате мира в России.

Напомним, сборные РФ и Беларуси не участвовали на хоккейном ЧМ-2025, ведь были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026.