Гаряча журналістка потрапила у незручну ситуацію на футболі: кумедне відео

Футболіст обмінявся футболками із суперником і пішов давати інтерв’ю

Кумедна ситуація сталася після матчу 1-го туру чемпіонату Німеччини з футболу сезону 2025/26 "Айнтрахт" — "Вердер" (4:1). Флешінтерв’ю капітана бременців Марко Фрідля обернулося катастрофою для журналістки Катаріни Кляйнфельдт.

Річ у тому, що Фрідль перед розмовою з репортером обмінявся футболками з воротарем "Айнтрахта" Міхаелем Цеттерером, який раніше грав за "Вердер". Кляйнфельдт подумала, що перед нею перебуває гравець "Айнтрахта", і запитала Марка, чи він задоволений перемогою, передає faz.net.

Фрідль у відповідь лише посміхнувся, а потім пояснив Катаріні, що він взагалі є гравцем "Вердера". Футболіст після цього залишив інтерв’ю.

Примітно, що перед матчем Кляйнфельдт брала інтерв’ю у Фрідля у клубному автобусі, проте після гри дівчина не впізнала його у формі "Айнтрахту". До слова, Катаріна вибачилася перед гравцем у прямому етері, а також після інциденту.

Перед грою я брала інтерв’ю у Марко Фрідля в автобусі. На жаль, футболка "Айнтрахта" на мить збила мене з пантелику після фінального свистка, і я допустила цю прикру помилку. Ситуація дуже незручна і дратівлива. Сподіваюся, Марко зможе посміхнутися за кілька днів. Катаріна Кляйнфельдт

Катаріна Кляйнфельдт у чорному купальнику

Катаріна Кляйнфельдт у червоному купальнику

Катаріна Кляйнфельдт

Катаріна Кляйнфельдт із подругою

Катаріна Кляйнфельдт у червоній сукні

Катаріна Кляйнфельдт працює на футбольному матчі

Відеоогляд матчу "Айнтрахт" — "Вердер"

