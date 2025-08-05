Тренер "Шахтаря", який потрапив у сексуальний скандал з українкою, має дружину: як вона виглядає

Наставник Гірників одружений 7 років і щасливий у шлюбі

Новий головний тренер "Шахтаря" Арда Туран успішно розпочав роботу у донецькому клубі. Однак у публічному просторі турецький фахівець уже встиг оскандалитися через інтерв’ю українській журналістці та моделі Дар’ї Савіній.

Наставник уникав зорового контакту із гарячою українкою, через що на нього посипалася критика на батьківщині. Дехто навіть звинувачував Турана в страху перед дружиною Аслихан Доган. "Телеграф" розповідає про супутницю життя Арди.

39-річна Аслихан — відома турецька модель, дочка впливового бізнесмена Саліма Сабрі Догана. Також вона працювала на телебаченні. Доган і Туран почали зустрічатися у 2015 році, а через 3 роки зіграли гучне весілля, яке стало великою подією в Туреччині. Захід особисто відвідав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Пара виховує двох синів 5 та 6 років.

Арда Туран із дружиною

Весілля Арди Турана та Аслихан Доган

Арда Туран із дружиною та дітьми

Аслихан активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї підписано понад 340 тисяч осіб, а також YouTube-канал з аудиторією 147 тисяч осіб. У соцмережах вона публікує стильні фотографії, а також ділиться своїм способом життя.

Аслихан Доган на вечірці

Аслихан Доган у ресторані

Аслихан Доган в чорній короткій сукні

Аслихан Доган на прогулянці

Аслихан Доган у чорній сукні

Аслихан Доган у короткій сукні

Зазначимо, інтерв’ю Турана Савіній завірусилося у турецькому сегменті інтернету. Арду звинувачували у дивній поведінці та сексуалізації журналістки.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а потім вибили "Бешикташ" (4:2, 2:0).