Чорний день у боксі: два бійці померли після шоу, ще один у комі (відео)

Боксерський світ втратив одразу двох спорстменів

Трагедією завершилося шоу боксу у Токіо (Японія) 2 серпня. Через тиждень після боїв стало відомо про смерть двох місцевих боксерів Шигетоші Котарі (8-2-2, 5 КО) та Хіромаси Уракави (10-4, 7 КО).

Трагічні новини повідомила Всесвітня боксерська організація (WBO). Ще один спортсмен перебуває у комі.

WBO оплакує смерть японського боксера Хіромаси Уракави, який трагічно помер від травм, отриманих у бою з Едзі Сайто 2 серпня в залі "Коракуен" у Токіо. Ця жахлива новина прийшла всього через кілька днів після смерті Сігетосі Котарі, який помер від травм, отриманих у бою того ж турніру. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття сім’ям, друзям та всій японській боксерській спільноті в цей неймовірно тяжкий час. WBO

Боксер другої напівлегкої ваги Котарі та легковаговик Уракава померли в лікарні внаслідок травм, отриманих під час боїв. Суперник Котарі Ямато Хата (17-2-1, 16 КО) також був госпіталізований і зараз перебуває у комі. До речі, Котарі та Хата звели бій унічию, а Уракава програв нокаутом.

Відео бою Котарі — Хата

Відео бою Уракава — Сайто

Нагадаємо, у 2024 році не стало чемпіона світу з боксу за версією WBA Gold у першій важкій вазі американця Пола Бамба. Боксер помер за тиждень після переможного бою. Крім того, професійний боксер Хасан Мгая з Танзанії помер у віці 29 років. Бійця не стало лише за кілька днів після програного нокаутом поєдинку.