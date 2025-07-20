Усик побив Дюбуа і назвав імена нових жертв (відео)

Українець і не думає закінчувати з боксом

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) нокаутував чемпіона IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO).

Після перемоги Усик заявив, що не збирається кидати професійний бокс. Крім того, він назвав кількох потенційних суперників. Про це повідомляє "Телеграф".

"38 років — це молодий хлопець. Це тільки старт!

Можливо, це Тайсон Ф’юрі? Можливо, Джозеф Паркер? Можливо, Дерек Чісора?

Я поки що не знаю. Не можу сказати. Я хочу додому", – сказав Усик.

Нагадаємо, у першому поєдинку між Усиком та Дюбуа, який пройшов у серпні 2023 року українець нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Перед реваншем Усик і Дюбуа провели відкриті тренування, Олександр з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.

На вечорі боксу Усик — Дюбуа 2 билися ще двоє українців: напівтяж Даніель Лапін та супертяж Владислав Сіренко. Лапін здобув важку перемогу, а ось Сіренко відверто розчарував.