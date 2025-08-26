"Своих не бросаем": россиянку оставили умирать на высоте 7000 метров

В Кыргызстане признали, что спасти альпинистку невозможно

Российские власти зашевелились после публичного призыва сына российской альпинистки Натальи Наговициной Михаила. Женщина уже объявлена мертвой на Пике Победы (Кыргызстан), а эвакуационная операция была свернута.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оказать содействие в спасении россиянки. Об этом сообщила пресс-служба Информационного центра СК 26 августа. Добавим, что альпинистка 14 дней находится на высоте 7000 м при температуре 23-26 градусов мороза.

Бастрыкин поручил центральному аппарату безотлагательно обратиться в МЧС России и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки, о чем представить оперативный доклад Информационный центр СК

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ сделало все для спасения россиянки.

Российское посольство в Киргизии и центральной аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению (Наговициной). Дипломаты, в том числе, были в контакте с родственниками Мария Захарова

Накануне Михаил Наговицин обратился к властям РФ с призывом спасти мать в ближайшие несколько дней. Дело в том, что благоприятная погода на горе способствует эвакуации. Сын альпинистки считает, что его мать жива из-за видео 7-дневной давности, которое снял БПЛА. На кадрах Наталья находится в палатке и активно машет рукой.

Напомним, в августе 2025 года 47-летняя Наталья Наговицына совершала восхождение на Пик Победы (7439 м) вместе с еще тремя альпинистами: россиянином Романом Мокринским, немцем Гюнтером Зигмундом и итальянцем Лукой Синигильей. 12 августа женщина сорвалась и сломала ногу. Мокринский оказал ей помощь и спустился в штурмовой лагерь.

Синигилья и Зигмунд отправились к Наталье. 13 августа они принесли ей спальный мешок, горелку, еду и газовый баллон. Мужчины заночевали с россиянкой, после чего решили спуститься за помощью. Синигилья получил обморожение рук, а 15 августа он скончался мучительной смертью из-за отека мозга. Гюнтера и Мокринского позднее эвакуировали спасатели.

17 августа военный вертолет Кыргызстана Ми-8 направился к россиянке, однако из-за сложных погодных условий он не долетел и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Несколько человек получили тяжелые травмы, после чего их эвакуировали другим вертолетом.

19 августа спасатели Кыргызстана и опытные альпинисты начали спасательную операцию, однако уже 23 августа ее свернули на высоте 6100 м. Глава пресс-службы МЧС Кыргызстана Адил Чаргынов заявил о смерти Наговициной.

Отметим, в 2021 году муж Наговициной Cергей погиб во время восхождения на гору Хан-Тенгри (6995 м), которая находится рядом с Пиком Победы. Наталья была с мужем, когда у него случился инсульт на высоте 6900 метров и его парализовало. Только после смерти Сергея Наговицина согласилась на эвакуацию, а через год она вернулась на Хан-Тенгри и установила там мемориальную табличку в память о погибшем муже. Об этом даже сняли документальный фильм.

Справка: Пик Победы — горная вершина высотой 7439 метров хребта Какшаал-Тоо, высшая точка Тянь-Шаня и Кыргызстана, самый северный 7-тысячник. Опытные альпинисты считают гору довольно опасной для восхождения. В некоторые годы подняться на вершину не удается никому.

