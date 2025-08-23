Загинула росіянка, яку на 11 днів кинули зі зламаною ногою на горі

Чотири роки тому майже на такій самій висоті загинув її чоловік

Наталія Наговіцина загинула — російська альпіністка, яка застрягла на піку Перемоги у Киргизстані зі зламаною ногою, так і не дочекалася порятунку. З 12 серпня вона лежала на висоті 7 км за температури 23-26 градусів морозу.

Про загибель росіянки повідомляють росЗМІ. За їхніми даними, тіло Наговіциної зможуть евакуювати лише коли нормалізуються погодні умови і на висоту 7 км зможе піднятися вертоліт.

Пік Перемоги

Жінка 11 днів перебувала при температурі -26 без їжі та води під скелею "Птах". У неї був із собою тільки пальник, спальний мішок і рваний намет.

Наговіцина була досвідченою альпіністкою

При спробі врятувати Наговіцину загинув італієць

Наступного дня після того, як російська альпіністка зламала ногу, її намагалися врятувати німець Гюнтер та італієць Лука Сінігілья. Вони доставили Наталі необхідні речі: спальний мішок, пальник, продукти та газ.

Скеля Птах

Проте для італійця спроба врятувати жінку виявилася смертельною. Альпіністи були змушені провести ніч у наметі, Луці стало погано і 15 серпня він помер від обмороження та набряку мозку. Гюнтера вдалося евакуювати та доставити до лікарні.

Тіло Луки Сінігілья покоїться на висоті 6900 метрів у печері. Рятувальну групу, яка мала забрати тіло італійця, відкликали з висоти 4,5 тисячі метрів через погодні умови. Наговіцину вирішили не рятувати, адже це загрожувало загибеллю тих, хто намагався це зробити.

Перелам ноги у Наговіциної стався під час спуску. Один з учасників її експедиції зірвався та потягнув жінку за собою.

Відомо, що за це небезпечне сходження на пік Перемоги вона віддала майже 5 тисяч доларів. Гід, який повів групу через складну гірську місцевість, виявився некомпетентним.

Її чоловік також загинув при сходженні у гори

Наталія Наговіцина загинула практично на тій самій висоті, де чотири роки тому помер її чоловік. На піку Хан-Тенгрі чоловік пережив інсульт, його паралізувало. Дружина залишалася з ним до останнього. Коли їх прийшли визволяти рятувальники, змогли евакуювати лише жінку. Врятувати чоловіка не вдалося.

Як розповідав "Телеграф", росіянин стрибнув зі скелі, щоб урятувати подругу. Їм обом не вдалося вижити, а момент стрибка потрапив на відео, яке знімала дружина рятувальника.