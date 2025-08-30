Тренер "Ман Юнайтед" став мемом після поразки команді з четвертого дивізіону (фото, відео)

Над англійським грандом сміються останнім часом

Футбольний клуб "Грімсбі Таун", який виступає у четвертому за силою дивізіоні Англії (Друга ліга), потролив "Манчестер Юнайтед". Днями клуб із невеликого міста вибив Червоних Дияволів із Кубка ліги сезону 2025/26 (2:2, 12:11 по пенальті).

У мережі завірусився момент, як один зі співробітників "Грімсбі" оголошує склад на гру проти "Брістоль Роверс". Відповідне відео розмістила пресслужба "Грімсбі" у соцмережі Х.

На відео видно, як співробітник команди пересуває фішки на папці. Таким чином в "Грімсбі" висміяли момент, який потрапив у трансляцію матчу проти МЮ.

У кубковій зустрічі головний тренер "Ман Юнайтед" Рубен Аморім за рахунку 0:2 на користь "Грімсбі" переставляв фішки на дошці, ставши мемом у мережі.

Відеоогляд матчу "Грімбсі" — "Ман Юнайтед"

Нагадаємо, минулого сезону "Ман Юнайтед" провалив чемпіонат Англії, посівши 15-те місце у турнірній таблиці. Проте манкуніанці дійшли до фіналу Ліги Європи, де поступилися "Тоттенгему". Додамо, що Червоні Дияволи у минулій кампанії програли матч за Суперкубок Англії "Ман Сіті", дійшли до 5-го раунду Кубка Англії та чвертьфіналу Кубка ліги.