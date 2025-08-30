Тренер "Ман Юнайтед" стал мемом после поражения команде из четвертого дивизиона (фото, видео)

Над английским грандом смеются в последнее время

Футбольный клуб "Гримсби Таун", который выступает в четвертом по силе дивизионе Англии (Вторая лига), потроллил "Манчестер Юнайтед". На днях клуб из небольшого города выбил Красных Дьяволов из Кубка лиги сезона 2025/26 (2:2, 12:11 по пенальти).

В сети завирусился момент, как один из сотрудников "Гримсби" объявляет состав на игру против "Бристоль Роверс". Соответствующее видео разместила пресс-служба "Гримсби" в соцсети Х.

На видео видно, как сотрудник команды передвигает фишки на папке. Таким образом, в "Гримсби" высмеяли момент, который попал в трансляцию матча против МЮ.

В кубковой встрече главный тренер "Ман Юнайтед" Рубен Аморим при счете 0:2 в пользу "Гримсби" лихорадочно переставлял фишки на доске, став мемом в сети.

Видеообзор матча "Гримбси" - "Ман Юнайтед"

Напомним, в прошлом сезоне "Ман Юнайтед" провалил чемпионат Англии, заняв 15-е место в турнирной таблице. Тем не менее манкунианцы дошли до финала Лиги Европы, где уступили "Тоттенхэму". Добавим, что Красные Дьяволы в прошлой кампании проиграли матч за Суперкубок Англии "Ман Сити", дошли до 5-го раунда Кубка Англии и четвертьфинала Кубка лиги.