У Москві попрощалися із легендарним шахістом Спаським (відео)

У Росії попрощалися з великим шахістом

У вівторок, 4 березня, у Преображенській церкві біля храму Христа Спасителя в Москві (РФ) попрощалися з десятим чемпіоном світу з шахів Борисом Спаським. Знаменитий гросмейстер помер 27 лютого на 89-му році життя.

Поховають десятого чемпіона світу з шахів на Троєкурівському цвинтарі. Про це повідомляє ТАCС. Попрощатися зі Спаським прийшли кілька сотень людей, зокрема президент Міжнародної шахової федерації (FIDE) росіянин Аркадій Дворкович, передає vz.ru.

Прощання з Борисом Спаським

Спаський народився 1937 року в Ленінграді й з раннього віку був визнаний шаховим вундеркіндом. Він отримав звання гросмейстера у 18 років і дебютував у турнірі претендентів у 1956 році (Амстердам) у 19 років.

Першу битву за шахову корону Борис програв. У 1966 році в Москві Тигран Петросян здолав претендента, проте вже через три роки в реванші, який також відбувся в Москві, Спаський здобув перемогу над Петросяном з рахунком 12½-10½, ставши десятим чемпіоном світу з шахів.

Борис Спаський

Спаський утримував титул до 1972 року, поки не програв Боббі Фішеру в Рейк’явіку (Ісландія) в одному із найзнаковіших матчів в історії гри. У "матчі століття" Фішер виграв з рахунком 12½:8½, ставши одинадцятим чемпіоном світу з шахів. Ця гра позиціонувалася як протистояння США та СРСР і популяризувала шахи до неймовірних висот.

Боббі Фішер та Борис Спаський/Фото: Skáksamband Íslands

У 1976 році Спаський емігрував до Франції зі своєю третьою дружиною, став громадянином Франції в 1978 році й пізніше представляв Францію на трьох Олімпіадах (1984–1988). 2012 року Борис повернувся до Росії.

Борис Спаський

"Перший по-справжньому універсальний гравець, Спаський не був фахівцем з дебютів, але він досяг успіху в складних і динамічних позиціях у середині гри, де він був у своїй стихії", — так характеризують гру Спаського у FIDE.

Раніше норвезький гросмейстер Магнус Карлсен отримав нагороду найкращого гравця за останні 100 років. Цікаво, що вручав йому приз Дворкович, який раніше обіймав високу посаду у РФ. Магнус прямо зі сцени видав потужну промову, підтримавши російського опозиціонера Гаррі Каспарова, а також закликав шаховий світ не скасовувати санкції проти РФ та Білорусі. У Росії відразу зажадали від норвежця повернути гроші, зароблені ним у РФ.