Російський шахіст мало не довів колегу до суїциду

Чеський гросмейстер зробив гучну заяву

Чеський шахіст Давид Навара зізнався, що був близьким до самогубства у 2024 році. Причиною стали публічні натяки 14-го чемпіона світу з шахів росіянина Володимира Крамника на читерство чеха під час онлайн-турнірів.

Відповідний коментар Навара наводить sports.ru. За словами Давида, звинувачення Крамника спровокували у нього думки про суїцид. Крім того, чех поскаржився у FIDE (Міжнародна шахова федерація), проте організація ніяк не відреагувала на ситуацію.

"Ніякої реакції від FIDE не було. Вже наступного дня я перебував у глибокій депресії, плакав три години. Я з дитинства не сама психічно стабільна людина. У 15 років у мене були серйозні проблеми, включаючи регулярні суїцидальні думки.

На щастя, вони зникли, але час від часу вони поверталися за дуже важких ситуацій. Цей випадок знову спровокував у мене думки про самогубство та завдав багато болю. Існувала реальна небезпека, що я можу вчинити суїцид у середині червня 2024-го через описані вище обставини”, – заявив чех.

У 2024 році Крамник опублікував статистику онлайн-турнірів Titled Tuesday ("Титульний вівторок"), згідно з якою Навара увійшов до топ-3 за точністю гри при дефіциті часу менш як десять секунд на годиннику. Той текст росіянин супроводжував фразою Cheating Tuesdays ("Читерські вівторки"). Давид розуміє, що Крамник не звинувачував його напряму, проте аудиторія росіянина ображала чеха, після чого він звернувся до психотерапевта.

Довідка: Давид Навара посідає 68-ме місце у світовому рейтингу FIDE. Він є дворазовим чемпіоном Європи з бліцу та 13-кратним чемпіоном Чехії.

Нагадаємо, FIDE допустила збірні РФ та Білорусі до командних змагань у нейтральному статусі. Рішення стосується лише юніорів (до 18 років) та спортсменів з обмеженими можливостями.