Таємниця гучного фото Ахметова розкрита (відео)

Ахметов помітно змінився через захоплення спортом

Привітання українського олігарха та президента ФК "Шахтар" Ріната Ахметова з Днем незалежності України викликало бурхливу реакцію у мережі. Все через фотографію, прикріплену до публікації.

Спортивний журналіст і блогер Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі заявив, що фото Ахметова — справжнє, а не згенероване Штучним інтелектом (ШІ).

Бурбас зазначив, що останніми роками Ахметов серйозно захопився спортом, зокрема бігом, плаванням та спортивною ходьбою, через що його не впізнати. Президент "Шахтаря" займається на біговій доріжці близько години на день, а також плаває в озері.

Фото Ріната Ахметова наробило шуму в мережі

Я профільтрував багато різних чуток і пліток і дізнався у людей дуже близьких власне до самого Ріната Ахметова, що "Шахтар" не займався цією публікацією. Знімок зверху спустили, мабуть, пресслужба СКМ чи Ахметова. Це справжній Ахметов насправді. Чому він виглядає таким схудлим? З того, що мені вдалося дізнатися, останніми роками заморив себе Рінат Ахметов тренуваннями. Він став дуже спортивним за останні два-три роки. З того, що мені сказали, людина займається бігом і не просто там по кілометру, по п’ять, а годину, півтори. Він займається на біговій доріжці плюс плаває в озері. Крім того, любить спортивну ходьбу. Ігор Бурбас

Нагадаємо, "Шахтар" у поточному сезоні стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2).

Напередодні донеччани дізналися імена суперників в основному раунді ЛК. У чемпіонаті України Гірники йдуть на другому місці.