Допінг-скандал Мудрика: стали відомі результати проби "Б"

Зірка українського футболу, видно, отримає тривалий бан

Друга допінг-проба вінгера "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика дала позитивний результат. У грудні 2024 року проба "А" показала наявність в організмі спортсмена забороненого мельдонію.

Про позитивну допінг-пробу "Б" Мудрика повідомляє The Athletic. Футболісту загрожує 4-річна дискваліфікація, якщо він не доведе, що допінг потрапив до його організму випадково.

Додамо, що напередодні Футбольна асоціація Англії висунула українцю звинувачення у порушенні антидопінгових правил. Сторона Мудрика відмовилася давати будь-які коментарі після цього.

У сезоні 2024/25 Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, відзначившись 3 голами та 5 асистами. Контракт українця з "Челсі" діє до кінця червня 2031 року.

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Пізніше у мережі з’явилася версія, що допінг міг потрапити до організму футболіста через корову. Крім того, ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Додамо, що Штучний інтелект вважає, що Михайло зможе повернутися у професійний футбол, навіть якщо отримає 4-річний бан, щоправда, про топклуб доведеться забути.