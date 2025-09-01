Олімпійська надія України присвятила медаль країні, а за місяць перейшла під інший прапор

Українські спортсмени все частіше представляють інші країни

Перспективні українські дзюдоїсти змінили спортивне громадянство. До речі, Україна бойкотувала чемпіонат світу-2025 з дзюдо через участь Білорусі під своїм прапором та гімном.

16-річна надія українського дзюдо Іларія Цуркан днями виграла "срібло" кадетського чемпіонату світу у складі збірної Словенії. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Україна не була представлена на цих змаганнях, видно, через бойкот. Брат Іларії Ігор Цуркан, який є срібним та бронзовим призером чемпіонатів Європи серед юнаків, також вирішив представляти Словенію на міжнародному рівні. Крім того, польське спортивне громадянство отримав ще один перспективний український дзюдоїст Олексій Болдирьов.

Наприкінці липня 2025 року Іларія у складі збірної України виграла "золото" у категорії до 63 кг на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Крім того, вона взяла "бронзу" у командному турнірі. Після перемоги юна українка присвятила медаль Україні та своїй родині.

Я відчуваю радість, що змогла завоювати золото Фестивалю. Ця медаль — для моєї країни, для моєї сім’ї. Іларія Цуркан

Додамо, що дзюдоїсти віком 15-20 років і молодші можуть виступати за іншу країну, не змінюючи офіційно громадянство. Таким чином, Цуркан та інші все ще можуть повернутися під прапор України, якщо захочуть.

Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила спортсменів із Білорусі на міжнародні змагання з прапором та гімном з 1 червня 2025 року. Федерація дзюдо України (ФДУ) виступила з офіційною заявою.