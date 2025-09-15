Український футболіст забив супергол у стилі Ібрагімовича (відео)

Українець блискуче виступає в Італії

Нападник "Емполі" та юнацької збірної України (U-19) Богдан Попов забив свій 4-й гол у Серії B сезону 2025//26. Українець очолив гонку бомбардирів у другому за силою дивізіоні Італії.

Український форвард відзначився голом у домашній грі проти "Спеції" (1:1). Про це повідомляє "Телеграф".

На 49-й хвилині матчу Богдан відгукнувся на навіс Сальваторе Елії. Українець із незручної позиції, спиною до воріт вирішив пробивати з льоту. Вийшло ефектно та ефективно — кіпер гостей такого точно не очікував.

Додамо, що подібними акробатичними голами свого часу прославився знаменитий шведський нападник Златан Ібрагімович.

Зазначимо, "Емполі" після трьох турів першості з 4 очками займає дев’яту позицію в Серії B. 18-річний уродженець Ніжина (Чернігівська область) Попов цього сезону провів 4 гри, в яких забив 4 голи. Богдан є вихованцем академії київського "Динамо". Після початку повномасштабного вторгнення РФ українець перейшов до польського "Гурника", а потім опинився в юнацькій команді "Емполі" (U-17).

Раніше повідомлялося, що форвард збірної України Владислав Ванат відзначився голом у першому ж матчі за "Жирону". Напередодні нападник перейшов до іспанського клубу з київського "Динамо".