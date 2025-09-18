Зрадника України наздогнала карма на чемпіонаті світу: одягли наручники та видворили з Європи

Спортсмен не зумів виступити на чемпіонаті світу, де він був фаворитом

Російського борця греко-римського стилю Еміна Сефершаєва було депортовано з Хорватії, куди він приїхав на чемпіонат світу-2025. Кримський татарин після окупації півострова отримав російське громадянство і став представляти РФ на міжнародній арені.

Про свої пригоди у Хорватії Сефершаєв розповів сам в етеры "Матч ТВ". За його словами, на нього одягли наручники й без пояснення причин відкликали візу. Після депортації з Хорватії росіянина за допомогою президента Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайла Маміашвілі прийняла Сербія, після чого він вирушив до РФ.

Фізичний стан добрий зараз. Їду із Сочі додому. Така ситуація вперше. Я був готовий на 100% виборювати золоту медаль. На мене одягли кайданки. Без пояснення причин у мене відкликали візу. З готелю відвезли до дільниці. Завдяки Михайлу Маміашвілі мене перевезли до братської Сербії, а звідти до Росії. Мене багато хто підтримує. Кажуть, що спорт поза політикою, але виходить інакше. Нас вважають фаворитами, сильними та не хочуть з нами чесно конкурувати. Прибирають конкурентів. Це слабкість із їхнього боку. Нас це зробить сильніше. Емін Сефершаєв

Глава пресслужби ФСБР Тігран Аванян заявив, що хорватські прикордонники вимагали від росіян "нормальні документи, а не російські каракулі".

Емін прибув до Хорватії, а потім дізнався, що його візу відкликано. Сефершаєв був головним фаворитом чемпіонату по котировках, він був налаштований на перемогу. Нині всі ходять і питають: де Емін? А його нема. Мене на митниці тримали 30 хвилин. Просили, як висловилися, нормальні документи, а не російські каракулі. Це вони сказали своєю мовою. Але ми спокійно відреагували. Наших спортсменів кілька годин тримали на митниці, а Емін навіть заїхав до готелю, де його затримали. Поліцейські поводилися коректно, але нам від цього не легше. Його передали до Сербії, звідти він вилетів до Стамбула. Зараз Сефершаєв у Росії. Коли ми сюди виїжджали, то половина команди змушена була поміняти квитки, бо не встигли отримати документи. Багато хто був в аеропорту, куди їм довозили паспорти. У випадку з Еміном не було можливості навіть зробити заміну Тигран Аванян

Довідка: Емін Сефершаєв — уродженець Сімферополя, російський борець греко-римського стилю, дворазовий чемпіон Європи (2021, 2025), призер першості світу серед юніорів, призер чемпіонатів Росії, переможець індивідуального кубка світу, майстер спорту Росії міжнародного класу.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Парижа-2025 у греко-римській боротьбі, колишній українець Семен Новіков не потрапив у заявку збірної Болгарії на чемпіонат світу-2025 через роботу з російським тренером. До речі, уродженець Харкова 2021 року вирішив представляти Болгарію через конкуренцію з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком.