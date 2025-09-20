Українська пісня поставила на вуха всю Росію (відео)

У Держдумі заявили про провокацію через українську пісню

Перший заступник голови комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев заявив про провокацію на кваліфікаційному турнірі з фігурного катання у Пекіні (Китай). Напередодні Міжнародний союз ковзанярів (ISU) опублікував відео прокату російського фігуриста Петра Гуменника у супроводі української пісні.

Відповідний коментар Свищева наводить ТАСС. За його словами, співробітники ISU допустили некомпетентність, проте на виступі росіянина це ніяк не позначиться.

Це некомпетентність співробітників ISU, що призвела до зрозумілої реакції у коментарях. Неуважність, котра могла створити провокацію. І зрозуміло, що вони видалили відео відразу ж, як схаменулися. Петро проявив себе добре, вийшов і показав результат. І не треба реагувати на некомпетентність та провокації. Дмитро Свищев

Нагадаємо, ISU залило в Instagram відео прокату Гуменника під пісню "Плакала" українського гурту KAZKA. Після критики в соцмережах ролик було видалено, проте потім відео знову опублікували, щоправда, під саундтрек із фільму "Парфумер. Історія одного вбивці" — саме під цю музику виступав Петро. Пізніше ISU вибачився за інцидент.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить росіян на Олімпійські ігри-2026 за принципом Парижа-2024, де представники РФ змагалися у нейтральному статусі. ISU дозволила російським фігуристам відбиратися на Олімпійські ігри-2026, щоправда, лише в одиночному катанні та в нейтральному статусі. Це рішення викликало справжню істерику в Росії.