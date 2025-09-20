У фігурному катанні стався скандал через українську пісню (відео)

Міжнародна федерація мовчить про причини інциденту

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) у своїх соцмережах опублікував фрагмент виступу нейтрального фігуриста з РФ Петра Гуменника на відбірному турнірі в Пекіні, замінивши в ролику музику. Все було б нічого, але співробітники ISU поставили українську пісню під прокат росіянина.

Пізніше відео було видалено, а на його місце залили виступ Гуменника під оригінальну композицію. Про це повідомляє "Телеграф".

Спочатку ISU залило відео прокату Гуменника під пісню "Плакала" українського гурту KAZKA. Після критики в соцмережах ролик був видалений, проте потім відео знову опублікували, щоправда, під саундтрек із фільму "Парфумер. Історія одного вбивці" — саме під цю пісню виступав Петро. Для чого ISU проводила дані маніпуляції невідомо.

Тренувальний прокат Гуменника у Пекіні

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить росіян на Олімпійські ігри-2026 за принципом Парижа-2024, де представники РФ змагалися у нейтральному статусі. ISU допустила представників РФ до відбору на Олімпійські ігри-2026, щоправда, лише в одиночному катанні та в нейтральному статусі. Це рішення викликало справжню істерику в Росії.