Украинская песня поставила на уши всю Россию (видео)

В Госдуме заявили о провокации из-за украинской песни

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о провокации на квалификационно турнире по фигурному катанию в Пекине (Китай). Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал видео проката российского фигуриста Петра Гуменника в сопровождении украинской песни.

Соответсвующий комментарий Свищева приводит ТАСС. По его словам сотрудники ISU допустили некомпетентность, однако на выступлении россиянина это никак сказаться не должно.

Это некомпетентность сотрудников ISU, которая привела к понятной реакции в комментариях. Невнимательность, которая могла создать провокацию. И понятно, что они удалили видео сразу же, как опомнились. Петр же проявил себя отлично, вышел и показал результат. И не нужно реагировать на некомпетентность и провокации. Дмитрий Свищев

Напомним, ISU залило в Instagram видео проката Гуменника под песню "Плакала" украинской группы KAZKA. После критики в соцсетях ролик был удален, однако затем видео вновь опубликовали, правда, под саундтрек из фильма "Парфюмер. История одного убийцы" — именно под эту музыку выступал Петр. Позднее ISU извинился за инцидент.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустит россиян на Олимпийские игры-2026 по принципу Парижа-2024, где представители РФ соревновались в нейтрально статусе. ISU разрешила российским фигуристам отбираться на Олимпийские игры-2026, правда, только в одиночном катании и в нейтральном статусе. Это решение вызвало настоящую истерику в России.