"Золотий м’яч-2025": онлайн-трансляція церемонії

Грандіозне шоу пройде у Парижі

У понеділок, 22 вересня, у театрі Шатле (Париж, Франція) відбудеться 69-та церемонія вручення головної індивідуальної нагороди у футболі — "Золотий м’яч". Торік перемогу у голосуванні здобув іспанський центрхав "Манчестер Сіті" Родрі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію церемонії "Золотий м’яч-2025". Початок о 21:00 за київським часом. Традиційно перед початком шоу гості пройдуть червоною доріжкою.

Онлайн-трансляція церемонії "Золотий м’яч-2025" (оновлюється)

Зазначимо, у 2025 році на церемонії в Парижі нагородять "Золотим м’ячем" найкращого футболіста та футболістку світу. Крім того, будуть вручені трофей Копа серед чоловіків і жінок (найкращий молодий гравець), трофей Яшина серед чоловіків і жінок (найкращий воротар), трофей Герда Мюллера серед чоловіків і жінок (найкращий бомбардир клубу/національної збірної), трофей Йогана Кройфа серед чоловіків і жінок (найкращий тренер клубу/національної збірної), "Клуб року" серед чоловіків і жінок і премію Сократеса, що вручається за нефутбольну діяльність, особливо в галузі благодійності та соціальної роботи.

Зазначимо, головним фаворитом на здобуття "Золотого м’яча-2025" є французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле, який минулого сезону виграв усі клубні трофеї, окрім Клубного чемпіонату світу. Серед фаворитів також юний талант "Барселони" Ламін Ямаль і лідер каталонського клубу Рафінья.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись церемонію "Золотий м’яч-2025". Додамо, що в Україні це шоу можна буде переглянути безкоштовно.