Названо європейські країни, які підтримали Росію у футболі

Деякі країни виступають за повне зняття обмежень із російського футболу

Днями у Тирані (Албанія) пройшов виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). На ньому обговорили питання щодо можливого повернення Росії до європейського футболу.

Розв'язання цього питання перенесли на конгрес УЄФА, який відбудеться 12 лютого 2026 року у Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє російське видання sport24.ru.

За інформацією джерела, за повноцінне повернення Росії до УЄФА виступають Болгарія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Греція, Угорщина, Казахстан та Азербайджан. За пом’якшення санкцій проти РФ (повернення жіночих та молодіжних команд) виступають Швеція, Фінляндія та Норвегія. Португалія, Іспанія, Італія, Швейцарія, Словаччина, Словенія та Чехія готові до обговорення цього питання за згодою УЄФА.

Рішуче проти повернення Росії виступили Польща, Латвія, Литва, Естонія, Україна, Франція, Німеччина, Нідерланди, Данія, Бельгія, Англія, Ірландія, Шотландія та Ісландія. Деякі з цих асоціацій хочуть, щоб Росію виключили з УЄФА та інтегрували до Азії, проте офіційно це питання не виносилося.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та УЄФА усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це збірні РФ задовольняються лише товариськими матчами.