Легенда футболу прийшов на "Золотий м’яч" із гарячою дівчиною, яка годиться йому у онуки (фото)

Пара засвітилася на червоній доріжці

Колишній півзахисник "Баварії" та збірної Німеччини Лотар Маттеус потрапив до заголовків усіх світових таблоїдів. Річ у тім, що легенда футболу прийшов на церемонію "Золотий м’яч-2025" у компанії своєї дівчини Терези Зоммер.

Все б нічого, але гаряча модель на 38 років молодша за Лотара. Про це повідомляє dailymail.

64-річний Маттеус засвітився зі своєю 26-річною коханою на червоній доріжці "Золото м’яча" у Парижі. Маттеус усміхався, обіймаючи красуню, яку вперше побачили з переможцем Кубка світу-1990 ще у квітні 2025 року.

Лотар Маттеус та Тереза Зоммер/Фото: Getty Images

Лотар Маттеус та Тереза Зоммер на червоній доріжці "Золотий м’яч-2025"/Фото: Getty Images

Джерело зазначає, що вихід пари у світ фактично підтверджує їхні романтичні стосунки. До цього вони не робили жодних заяв про це. Згідно зі сторінкою Зоммер у LinkedIn, вона вивчала економіку та менеджмент у Королівському коледжі в Лондоні, а потім вивчала психологію в Даремському університеті. Вперше пару помітили разом у квітні на знаменитій лижній гонці в Ішґлі (Австрія). Крім того, Лотар та Тереза разом ходили на футбол у Мюнхені (півфінал Ліги націй Німеччина — Португалія, — Ред.), також їх якось помітили в авто, коли вони прямували на якийсь захід.

Тереза Зоммер позує перед дзеркалом

Тереза Зоммер у червоному бікіні

Тереза Зоммер зробила селфі

Тереза Зоммер у чорному купальнику

Тереза Зоммер на прогулянці

Зазначимо, Маттеус був одружений п’ять разів і має чотирьох дітей: дочок Алісу (нар. 1986) та Віолу (нар. 1988) і синів Лоріса (нар. 1992) та Мілана (нар. 2014).

Довідка: Лотар Маттеус — німецький футболіст, захисник і півзахисник. У складі збірної Німеччини виграв Кубок світу-1990 та Євро-1980. Є рекордсменом за кількістю матчів за національну збірну ФРН (150), володар "Золотого м’яча-1990".

Нагадаємо, у 2025 році найкращим футболістом світу був визнаний француз Усман Дембеле. Друге місце у голосуванні посів іспанець Ламін Ямаль.