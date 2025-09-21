В українському футболі спалахнув черговий скандал

У Чернігові свято футболу не вдалося

У неділю, 21 вересня, футбольний матч 7-го туру Першої ліги "Чернігів" — "Металіст" не відбувся. Річ у тому, що футболісти харківського клубу покинули стадіон, не дочекавшись закінчення повітряної тривоги.

Гра мала розпочатися в Чернігові о 12:30 за київським часом, проте початку поєдинку завадила повітряна тривога. "Металіст" почекав годину, після чого залишив арену. Господарі звинувачують харків’ян у "відсутності поваги", передає пресслужба "Чернігова" в Instagram.

Цікаво, що 21 вересня Чернігів святкує День міста і багато вболівальників хотіли подивитися футбол. "Металіст" зробив усе за регламентом, почекавши рівно годину, проте клуб все одно критикують у соцмережах, адже тривога закінчилася через 1 годину й 11 хвилин після запланованого старту матчу.

Відсутність поваги до Чернігова та чернігівців у день міста. Сьогоднішній матч не відбувся, адже харківський "Металіст" відмовився виходити на поле. Повітряна тривога завершилася через 1 годину й 11 хвилин після запланованого старту гри, однак гості все одно вирішили не грати. Уболівальники, які щодня живуть під обстрілами й чекали свята футболу, замість цього отримали розчарування у найважливіший для міста день. ФК "Чернігів"

У мережі критикують "Металіст" за відмову виходити на поле. Уболівальники вимагають технічної поразки для харківської команди.

У "Металісті" зазначили, що діяли згідно з регламентом.

Ми не відмовилися виходити на поле, а чітко дотримуємося регламенту. Металіст їхав до Чернігова перемагати, але оголосили тривогу, ми прочекали більше години згідно з регламентом, і поїхали, про що повідомили президента ПФЛ. У нас о 17:30 поїзд, а через три дні – перенесений матч на виїзді з Металургом у Запоріжжі, потім – в Ужгороді. перший віцепрезидент "Металіста" Євген Красніков

Євген Красніков

Тепер рішення про подальшу долю гри прийматиме футбольна влада країни.

Раніше в Україні пролунав скандал із "договорняками". Журналіст і блогер Ігор Бурбас повідомив про кілька матчів в Україні, які букмекери запідозрили у договірному характері. Пізніше Комітет з етики та чесної гри УАФ відкрив службове розслідування через аномальні ставки на матч Кубка України.