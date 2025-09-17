У Росії звинуватили Англію у провокації через футбольну нагороду

У РФ бісяться через негласну пропозицію англійців

На виконкомі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у Тирані (Албанія) було обговорено питання можливого повернення Росії до європейської футбольної родини. Частина країн підтримують це.

Крім того, у кулуарах виконкому УЄФА представники делегації Англії запропонували перейменувати приз найкращому воротареві року від France Football, передає sport24.ru. На цей час трофей має ім’я радянського воротаря Лева Яшина.

За інформацією джерела, прозвучала пропозиція перейменувати цю нагороду іменами легенд минулого століття — англійця Гордона Бенкса або італійця Діно Дзоффа. У Росії ці розмови спричинили істерику.

Пропозиція англійців перейменувати приз Яшина? Звичайно, зараз можливо будь-що. З іншого боку, ми знаємо, що Чеферін дуже добре ставиться до Росії. Інфантіно взагалі наш нерозлучний друг, до Яшина він ставиться з трепетом. Не думаю, що така ініціатива заслуговує на увагу і розгляд. Ця пропозиція — найнешкідливіша з того, чим англійці можуть нам нагадити. Нічому дивуватися тут не треба. Для них головне – шухер підняти. Жодних наслідків це не матиме. почесний президент РФС В’ячеслав Колосков

В’ячеслав Колосков

Пропозиція перейменувати приз Яшина? Англійцям варто зрозуміти, що змінити історію неможливо. Як би вони не викручувались, це нічого не дасть. запропонували перейменувати приз кращому воротареві року від France Football, який має ім’я Лева Яшина. Можливо, українці та прибалти це й підтримають, але Яшин настільки легендарний, що більшість голосів ця ініціатива ніколи не набере. Я обурений цими політичними повіями, які намагаються постійно напаскудити Росії. Це ж провокація. Англійцям краще зберігати своє колишнє реноме великої країни. Своїми ганебними пропозиціями вони опускають себе нижче за плінтус. Колишній воротар збірної СРСР Анзор Кавазашвілі

Анзор Кавазашвілі

Довідка: Лев Яшин — радянський футболіст, воротар. Олімпійський чемпіон 1956 року та чемпіон Європи 1960 року, п’ятиразовий чемпіон СРСР, триразовий володар Кубка СРСР. Єдиний воротар в історії, який одержав "Золотий м’яч". До речі, трофей Яшина видається саме під час церемонії вручення "Золотого м’яча".

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та УЄФА усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це збірні РФ задовольняються лише товариськими матчами, а російські клуби грають лише на внутрішній арені.