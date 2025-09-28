"Лохушка": дружину тренера збірної Росії поставили на місце у Монако (відео)

Жінка опинилася у конфліктній ситуації

Дружина головного тренера збірної Росії з футболу та московського "Динамо" Валерія Карпіна Дар’я потрапила у скандал у Європі. До слова, Карпін раніше радив російським футболістам тікати з РФ.

Що потрібно знати

Дар’я Карпіна зустріла відомого російського телеведучого Олександра Васильєва у Монако

Васильєв вів лекцію про моду та заборонив Карпіній підслуховувати

Карпіна поскаржилася у соцмережах, але нарвалася на жорстку відповідь від історика моди

Васильєв після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну різко виступив проти війни після чого втратив роботу на Першому каналі, на якому понад 10 років вів програму "Модний вирок"

Про конфлікт із зіркою російського ТБ, істориком моди Олександром Васильєвим Дар’я розповіла у своїх соцмережах. Дівчина заявила, що модельєр прогнав її у публічному місці. Інцидент стався, коли Васильєв давав свою платну лекцію біля одного із магазинів у Монако.

Осад був, як якихось безхатьків від входу прогнали. Дар’я Карпіна

Пізніше у мережі з’явилася відповідь Васильєва Карпіній. Він назвав дружину тренера збірної Росії "спортивною лохушкою".

Спортивна лохушка з Монте-Карло написала, що я нібито вимагав із неї грошей і зі мною було 5 жінок. Нахабниця. Зі мною було 25 жінок та грошей від цієї тітки я не хотів. Просто не можна підслуховувати, а вона хотіла безплатно. Олександр Васильєв

Довідка: Васильєв один із небагатьох відомих представників російського шоубізнесу, який відкрито виступив проти вторгнення РФ в Україну. Олександр у 2022 році написав відкритий лист до муніципалітету литовського міста Вісагінас, де зберігається його колекція старовинного костюма.

Безпрецедентні амбіції відтворення величезної Імперії викликають військову окупацію, яка нині руйнує незалежну державу України. Ця війна, безумовно, викличе також безпрецедентну ізоляцію Росії і, більше, може призвести до смертельної ядерної війни планети Земля. Я сам був емігрантом від радянського режиму до Франції 1982 року і маю Литовське громадянство понад 20 років. Я рішуче виступаю проти агресивної війни й молюся за безпеку та цілісність кордонів, та пошану до культурної спадщини Європи! Хай буде Мир! Олександр Васильєв

2022 року телеведучий емігрував до Франції. До речі, у 2025 році він заявив, що не повернеться до Росії ні за які гроші.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Карпін вважає, що лише політична воля президента США Дональда Трампа може допомогти РФ опинитися на чемпіонаті світу з футболу-2026.