Футболіст збірної України забив гол у Серії А та у прямому етері надіслав повідомлення коханій (відео)

Нападник перервав безгольову серію

У неділю, 28 вересня, форвард збірної України Артем Довбик відзначився голом у Серії А сезону 2025/26. Це взяття воріт стало першим для українця у поточній компанії.

Що варто знати

"Рома" приймає "Верону" у Серії А

Артем Довбик відкрив рахунок у грі

Українець забив свій перший гол у поточному сезоні

Артем відкрив рахунок у домашньому матчі 5-го туру чемпіонату Італії проти "Верони". Про це повідомляє "Телеграф".

На 7-й хвилині поєдинку затяжна атака господарів завершилася навісом у штрафний майданчик у виконанні Зекі Челіка. На подачу відгукнувся український нападник, який зіграв краще всіх у повітрі та головою переправив м’яч у ворота. До речі, Артем відсвяткував гол, склавши пальці у формі серця. Мабуть, він у такий спосіб передав повідомлення коханій дружині Юлії. Це взяття воріт стало першим для Довбика цього сезону.

У кампанії 2025/26 28-річний Артем зіграв 5 матчів на клубному рівні. При цьому українець уперше вийшов у стартовому складі Вовків на гру Серії А.

Зазначимо, Довбик одружився зі своєю однокласницею Юлією у 2020 році. У серпні 2022 року Артем уперше став батьком: у пари з’явилася дочка Кіра.

Артем Довбик із сім’єю

Нагадаємо, Довбик зіграв у обох стартових іграх збірної України у відборі на ЧС-2026. Спочатку футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією, з якою перша гра запланована на 10 жовтня. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору. Через провал у Лізі націй Синьо-жовті втратили додаткову можливість виходу на ЧС-2026.