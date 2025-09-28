Слова скандального українця викликали переполох у Росії (відео)
Радянський чемпіон зробив абсурдні висновки після гучного інтерв’ю українського футболіста
Відомий радянський футболіст Євген Ловчев прокоментував слова центрального захисника "Чорноморця" Ярослава Ракіцького. Ярослав залишив російський "Зеніт" після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Що потрібно знати
- Ракіцький дав інтерв’ю на тему повернення до збірної України
- Ярослав, говорячи про свою кар’єру у РФ, заявив, що "грав у пі***ів"
- Ловчев вважає, що Ракіцького, як і інших українців, залякали
Відповідний коментар Ловчева наводить sport24.ru. За його словами, українців залякали, й саме тому Ракіцький ображає представників РФ.
Я не знаю жодного Ракіцького. Колись грав він. І все. У мене кумирами були Воронін, Іванов, Стрєльцов, Нетто, Хусаїнов, Кавазашвілі, Яшин та інші. Навіщо мені оцінювати його? Хрін із ним, із цим Ракіцьким.
Ви бачили, щоб хтось із них [українців] говорив про нашу країну добре? Вони усі бояться. Їх там на повну залякали. А потім настане час, і вони думатимуть і розмовлятимуть по-іншому. Але вони для нас уже будуть ніхто і зараз теж ніхто. Хто такий Ракіцький?
Раніше Ракіцький, говорячи про свою кар’єру в "Зеніті", заявив, що "грав у пі***ів". Цікаво, що інтерв’ю з Ярославом вийшло 14 вересня, а у РФ ця тема досі актуальна.
Нагадаємо, Ракіцький приєднався до "Чорноморця" у березні 2025 року. Попри виліт до Першої ліги, Ярослав не покинув команду. Щобільше, він оплатив ремонт клубної бази, яка постраждала після удару РФ. У 2025 році футболіст побував на фронті й навіть стріляв по окупантах із танка.