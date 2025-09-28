Слова скандального українця викликали переполох у Росії (відео)

Я не знаю жодного Ракіцького. Колись грав він. І все. У мене кумирами були Воронін, Іванов, Стрєльцов, Нетто, Хусаїнов, Кавазашвілі, Яшин та інші. Навіщо мені оцінювати його? Хрін із ним, із цим Ракіцьким.

Ви бачили, щоб хтось із них [українців] говорив про нашу країну добре? Вони усі бояться. Їх там на повну залякали. А потім настане час, і вони думатимуть і розмовлятимуть по-іншому. Але вони для нас уже будуть ніхто і зараз теж ніхто. Хто такий Ракіцький?