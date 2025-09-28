"Лохушка": жену тренера сборной России поставили на место в Монако (видео)

Женщина оказалась в конфликтной ситуации

Жена главного тренера сборной России по футболу и московского "Динамо" Валерия Карпина Дарья угодила в скандал в Европе. К слову, Карпин ранее советовал российским футболистам бежать из РФ.

Что нужно знать

Дарья Карпина встретила известного российского телеведущего Александра Васильева в Монако

Васильев вел лекцию о моде и запретил Карпиной подслушивать

Карпина пожаловалась в соцсетях, но нарвалась на жесткий ответ от историка моды

Васильев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину резко выступил против войны после чего потерял работу на Первом канале, на котором больше 10 лет вел программу "Модный приговор"

О конфликте со звездой российского ТВ, историком моды Александром Васильевым Дарья рассказала в своих соцсетях. Девушка заявила, что модельер прогнал ее в публичном месте. Инцидент произошел, когда Васильев давал свою платную лекцию возле одного из магазинов в Монако.

Осадок был — как каких-то бомжей от входа прогнали. Дарья Карпина

Позднее в сети появился ответ Васильева Карпиной. Он назвал жену тренера сборной России "спортивной лохушкой".

Спортивная лохушка из Монте-Карло написала, что я якобы требовал с нее денег и со мной было 5 женщин. Нахалка. Со мной было 25 женщин и денег от этой тетки я не хотел. Просто нельзя подслушивать, а она хотела бесплатно. Александр Васильев

Справка: Васильев один из немногих видных представителей российского шоу-бизнеса, который открыто выступил против вторжения РФ в Украину. Александр в 2022 году написал открытое письмо муниципалитету литовского города Висагинас, где хранится его коллекция старинного костюма.

Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины. Эта война, безусловно, вызовет также и беспрецедентную изоляцию России и, более того, может привести к смертельной ядерной войне на планете Земля. Я сам был эмигрантом от советского режима во Францию в 1982 году и имею Литовское гражданство более 20 лет. Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ, и уважение к культурному наследию Европы! Да будет Мир! Александр Васильев

В 2022 году телеведущий эмигрировал во Францию. К слову, в 2025 году он заявил, что не вернется в Россию ни за какие деньги.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Карпин считает, что только политическая воля президента США Дональда Трампа может помочь РФ оказаться на чемпионате мира по футболу-2026.