Український футболіст забив перший гол за топ-клуб, потішивши гарячу дружину (відео)

Михайло Корнілов
Ангеліна Забарна пишається чоловіком, який забив перший гол за ПСЖ Новина оновлена 28 вересня 2025, 00:35
Ангеліна Забарна пишається чоловіком, який забив перший гол за ПСЖ. Фото Getty Images, instagram.com/angelina.zabarna

Дружина гравця спостерігала за грою з трибун

У суботу, 27 вересня, центральний захисник збірної України Ілля Забарний забив свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен". Українець приєднався до парижан у серпні 2025 року.

Що слід знати

  • ПСЖ у 6 турі Ліги 1 обіграв "Осер" — 2:0
  • Забарний забив переможний гол у матчі
  • Дружина Забарного спостерігала за грою з трибун

Українець відкрив рахунок у грі 6-го туру Ліги 1 сезону 2025/26 проти "Осера". Про це повідомляє "Телеграф".

На 32-й хвилині першого тайму Забарний ударом у дотик переправив м’яч у сітку гостей після передачі Вітіньї. Кіпер "Осера" Донован Леон на удар із близької дистанції не зреагував. Додамо, що Ілля відзначився своєю першою результативною дією у складі чинного переможця Ліги чемпіонів. До слова, парижани перемогли та одноосібно очолили Лігу 1.

Турнірна таблиця Ліги 1
Турнірна таблиця Ліги 1

До речі, дружина центрбека Ангеліна Забарна була присутня на грі і вболівала за чоловіка на трибунах. Ангеліна коротко прокоментувала успіх Іллі.

Пишаюся.

Ангеліна Забарна

Зазначимо, Ілля та Ангеліна одружилися у червні 2023 року. Дружина футболіста веде блог про красу та жіночність. На неї підписано близько 30 тисяч людей. Дівчина часто публікує гарячі знімки.

Ілля та Ангеліна Забарні
Ілля та Ангеліна Забарні
Ангеліна Забарна
Ангеліна Забарна в літній сукні
Ангеліна Забарна
Ангеліна Забарна у бікіні
Ангеліна Забарна
Ангеліна Забарна сховалась від сонця
Ангеліна Забарна
Ангеліна Забарна у купальнику
Ангеліна Забарна
Ангеліна Забарна в сонцезахисних окулярах

Нагадаємо, Забарний перейшов до французького суперклубу, незважаючи на наявність росіянина Сафонова у складі парижан. Очікувалося, що представник РФ залишить "Парі Сен-Жермен", проте цього не сталося. Через негласний конфлікт у мережі періодично спливають відео з дивною реакцією росіянина на українця.

