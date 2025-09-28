Український футболіст забив перший гол за топ-клуб, потішивши гарячу дружину (відео)

Дружина гравця спостерігала за грою з трибун

У суботу, 27 вересня, центральний захисник збірної України Ілля Забарний забив свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен". Українець приєднався до парижан у серпні 2025 року.

Що слід знати

ПСЖ у 6 турі Ліги 1 обіграв "Осер" — 2:0

Забарний забив переможний гол у матчі

Дружина Забарного спостерігала за грою з трибун

Українець відкрив рахунок у грі 6-го туру Ліги 1 сезону 2025/26 проти "Осера". Про це повідомляє "Телеграф".

На 32-й хвилині першого тайму Забарний ударом у дотик переправив м’яч у сітку гостей після передачі Вітіньї. Кіпер "Осера" Донован Леон на удар із близької дистанції не зреагував. Додамо, що Ілля відзначився своєю першою результативною дією у складі чинного переможця Ліги чемпіонів. До слова, парижани перемогли та одноосібно очолили Лігу 1.

Турнірна таблиця Ліги 1

До речі, дружина центрбека Ангеліна Забарна була присутня на грі і вболівала за чоловіка на трибунах. Ангеліна коротко прокоментувала успіх Іллі.

Пишаюся. Ангеліна Забарна

Зазначимо, Ілля та Ангеліна одружилися у червні 2023 року. Дружина футболіста веде блог про красу та жіночність. На неї підписано близько 30 тисяч людей. Дівчина часто публікує гарячі знімки.

Ілля та Ангеліна Забарні

Ангеліна Забарна в літній сукні

Ангеліна Забарна у бікіні

Ангеліна Забарна сховалась від сонця

Ангеліна Забарна у купальнику

Ангеліна Забарна в сонцезахисних окулярах

Нагадаємо, Забарний перейшов до французького суперклубу, незважаючи на наявність росіянина Сафонова у складі парижан. Очікувалося, що представник РФ залишить "Парі Сен-Жермен", проте цього не сталося. Через негласний конфлікт у мережі періодично спливають відео з дивною реакцією росіянина на українця.