Український футболіст забив перший гол за топ-клуб, потішивши гарячу дружину (відео)
Дружина гравця спостерігала за грою з трибун
У суботу, 27 вересня, центральний захисник збірної України Ілля Забарний забив свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен". Українець приєднався до парижан у серпні 2025 року.
Що слід знати
- ПСЖ у 6 турі Ліги 1 обіграв "Осер" — 2:0
- Забарний забив переможний гол у матчі
- Дружина Забарного спостерігала за грою з трибун
Українець відкрив рахунок у грі 6-го туру Ліги 1 сезону 2025/26 проти "Осера". Про це повідомляє "Телеграф".
На 32-й хвилині першого тайму Забарний ударом у дотик переправив м’яч у сітку гостей після передачі Вітіньї. Кіпер "Осера" Донован Леон на удар із близької дистанції не зреагував. Додамо, що Ілля відзначився своєю першою результативною дією у складі чинного переможця Ліги чемпіонів. До слова, парижани перемогли та одноосібно очолили Лігу 1.
До речі, дружина центрбека Ангеліна Забарна була присутня на грі і вболівала за чоловіка на трибунах. Ангеліна коротко прокоментувала успіх Іллі.
Пишаюся.
Зазначимо, Ілля та Ангеліна одружилися у червні 2023 року. Дружина футболіста веде блог про красу та жіночність. На неї підписано близько 30 тисяч людей. Дівчина часто публікує гарячі знімки.
Нагадаємо, Забарний перейшов до французького суперклубу, незважаючи на наявність росіянина Сафонова у складі парижан. Очікувалося, що представник РФ залишить "Парі Сен-Жермен", проте цього не сталося. Через негласний конфлікт у мережі періодично спливають відео з дивною реакцією росіянина на українця.