Український футболіст поставив на коліна "Ман Юнайтед" (відео)

Українець зробив дебютну гольову дію за свій клуб

У суботу, 27 вересня, "Брентфорд" у рамках домашнього матчу 6-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) переграв "Манчестер Юнайтед". У цьому поєдинку гольовою дією відзначився центральний півзахисник господарів, гравець збірної України Єгор Ярмолюк.

Що варто знати

"Брентфорд" вдома обіграв "Манчестер Юнайтед" з рахунком 3:1

Ярмолюк асистував Єнсену на 90+5-й хвилині зустрічі

Єгор оформив свою першу гольову дію за "Брентфорд"

На 5-й компенсованій хвилині поєдинку Ярмолюк віддав гольову передачу. Про це повідомляє "Телеграф".

У компенсований до другого тайму час "Брентфорд" ідеально провів контратаку. Мотором команди став 21-річний Ярмолюк, який вдало прокинув м’яч через суперника, а потім вивів на ударну позицію Матіаса Єнсена. Данець не підвів, оформивши взяття воріт ударом із середньої дистанції. До слова, Ярмолюк зробив свою першу результативну дію за англійський клуб.

У сезоні 2025/26 Ярмолюк зіграв 8 матчів на клубному рівні. За збірну України Єгор провів 4 гри.

Нагадаємо, у вересні футболіст збірної України Олександр Зінченко провів свій перший матч за англійський "Ноттінгем Форест". Українець вийшов у старті у гостьовому матчі 5-го туру АПЛ проти "Бернлі" і закотив м’яч у свої ворота.