"Шістки Росії": радянський чемпіон образив цілу націю

Михайло Корнілов
Читать на русском
Олександр Тихонов різко висловився про Лінн Сван
Олександр Тихонов різко висловився про Лінн Сван. Фото Getty Images, alexander-tikhonov.com

Прославлений у минулому атлет продовжує кидатися на цивілізовані країни

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов розкритикував шведську лижницю Лінн Сван. Спортсменка пригрозила бойкотом, якщо Росію повернуть до міжнародного лижного спорту.

Що потрібно знати

  • Сван не хоче змагатися з росіянами, доки в Україні триває війна
  • Тихонов назвав спортсменку "дурою".
  • РФ відсторонена від усіх міжнародних змагань у лижному спорті, проте рішення щодо Олімпіади-2026 ще не ухвалено

Відповідний коментар Тихонова наводить "Матч ТВ". 78-річний Олександр образив лижницю.

Нагадайте цій дурі, де були б шведи, якби не росіяни. Які перемоги ми здобули. У моєму розумінні Швеція була шісткою на задвірках Росії. Багато скандинавів йшли під час Другої світової війни у лавах фашистів, а ми їх звільняли потім від фашизму. Вони цього не забули.

Вона просто дура закінчена. Нормальні люди таких заяв не роблять. Вона хвора просто.

Олександр Тихонов

Раніше Сван публічно заявила, що не хоче змагатися з росіянами, поки в Україні триває війна.

Ситуація не змінилася, тому мені неприємно, що люди вагаються з цього питання. Якщо залишити ці двері прочиненими, їх дуже швидко відчинять навстіж. Якщо спитати мене тут і зараз – моя відповідь: я не хочу змагатися проти росіян. Не знаю, що я відчула, якби стояла на старті Олімпіади, а вони були поруч.

Лінн Сван

Зазначимо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі раніше заявила, що спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Умови допуску такі самі, які були на Іграх-2024 у Парижі. Проте, деякі федерації відмовилися пускати представників країн-агресорів на Ігри.

Нагадаємо, Тихонов славиться своїми скандальними заявами. Наприклад, він неодноразово "кидався" на норвежців. Крім того, він недолюблює шведів, іменитий спортсмен ображав і українців.

