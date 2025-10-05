"Шістки Росії": радянський чемпіон образив цілу націю
Прославлений у минулому атлет продовжує кидатися на цивілізовані країни
Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов розкритикував шведську лижницю Лінн Сван. Спортсменка пригрозила бойкотом, якщо Росію повернуть до міжнародного лижного спорту.
Що потрібно знати
- Сван не хоче змагатися з росіянами, доки в Україні триває війна
- Тихонов назвав спортсменку "дурою".
- РФ відсторонена від усіх міжнародних змагань у лижному спорті, проте рішення щодо Олімпіади-2026 ще не ухвалено
Відповідний коментар Тихонова наводить "Матч ТВ". 78-річний Олександр образив лижницю.
Нагадайте цій дурі, де були б шведи, якби не росіяни. Які перемоги ми здобули. У моєму розумінні Швеція була шісткою на задвірках Росії. Багато скандинавів йшли під час Другої світової війни у лавах фашистів, а ми їх звільняли потім від фашизму. Вони цього не забули.
Вона просто дура закінчена. Нормальні люди таких заяв не роблять. Вона хвора просто.
Раніше Сван публічно заявила, що не хоче змагатися з росіянами, поки в Україні триває війна.
Ситуація не змінилася, тому мені неприємно, що люди вагаються з цього питання. Якщо залишити ці двері прочиненими, їх дуже швидко відчинять навстіж. Якщо спитати мене тут і зараз – моя відповідь: я не хочу змагатися проти росіян. Не знаю, що я відчула, якби стояла на старті Олімпіади, а вони були поруч.
Зазначимо, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі раніше заявила, що спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Умови допуску такі самі, які були на Іграх-2024 у Парижі. Проте, деякі федерації відмовилися пускати представників країн-агресорів на Ігри.
Нагадаємо, Тихонов славиться своїми скандальними заявами. Наприклад, він неодноразово "кидався" на норвежців. Крім того, він недолюблює шведів, іменитий спортсмен ображав і українців.