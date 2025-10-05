"Шестерки России": советский чемпион оскорбил целую нацию
Прославленный в прошлом атлет продолжает бросаться на цивилизованные страны
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал шведскую лыжницу Линн Сван. Спортсменка пригрозила бойкотом, если Россию вернут в международный лыжный спорт.
Что нужно знать
- Сван не хочет соревноваться с россиянами, пока в Украине идет война
- Тихонов назвал спортсменку "дурой".
- РФ отстранена от всех международных соревнований в лыжном спорте, однако решение по Олимпиаде-2026 еще не принято
Соответствующий комментарий Тихонова приводит "Матч ТВ". 78-летний Александр оскорбил лыжницу.
Напомните этой дуре, где были бы шведы, если бы не русские. Какие победы мы одержали. В моем понимании Швеция была шестеркой на задворках России. Многие скандинавы шли во время Второй мировой войны в рядах фашистов, а мы их освобождали потом от фашизма. Они этого не забыли.
Она просто дура законченная. Нормальные люди таких заявлений не делают. Она больная просто.
Ранее Сван публично заявила, что не хочет соревноваться с россиянами, пока в Украине идет война.
Мировая ситуация не изменилась, поэтому мне неприятно, что люди колеблются по этому вопросу. Если оставить эти двери приоткрытыми, их очень быстро распахнут настежь. Если спросить меня здесь и сейчас – мой ответ: я не хочу соревноваться против россиян. Не знаю, что бы я почувствовала, если бы стояла на старте Олимпиады, а они были рядом.
Отметим, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ранее заявила, что спортсмены из РФ и Беларуси смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Условия допуска такие же, какие были на Играх-2024 в Париже. Однако некоторые федерации отказались пускать представителей стран-агрессоров на Игры.
Напомним, Тихонов славится своими скандальными заявлениями. К примеру, он неоднократно "бросался" на норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов, именитый спортсмен оскорблял и украинцев.