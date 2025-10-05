Укр

"Шестерки России": советский чемпион оскорбил целую нацию

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Александр Тихонов резко высказался о Линн Сван Новость обновлена 05 октября 2025, 14:18
Александр Тихонов резко высказался о Линн Сван. Фото Getty Images, alexander-tikhonov.com

Прославленный в прошлом атлет продолжает бросаться на цивилизованные страны

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал шведскую лыжницу Линн Сван. Спортсменка пригрозила бойкотом, если Россию вернут в международный лыжный спорт.

Что нужно знать

  • Сван не хочет соревноваться с россиянами, пока в Украине идет война
  • Тихонов назвал спортсменку "дурой".
  • РФ отстранена от всех международных соревнований в лыжном спорте, однако решение по Олимпиаде-2026 еще не принято

Соответствующий комментарий Тихонова приводит "Матч ТВ". 78-летний Александр оскорбил лыжницу.

Напомните этой дуре, где были бы шведы, если бы не русские. Какие победы мы одержали. В моем понимании Швеция была шестеркой на задворках России. Многие скандинавы шли во время Второй мировой войны в рядах фашистов, а мы их освобождали потом от фашизма. Они этого не забыли.

Она просто дура законченная. Нормальные люди таких заявлений не делают. Она больная просто.

Александр Тихонов

Ранее Сван публично заявила, что не хочет соревноваться с россиянами, пока в Украине идет война.

Мировая ситуация не изменилась, поэтому мне неприятно, что люди колеблются по этому вопросу. Если оставить эти двери приоткрытыми, их очень быстро распахнут настежь. Если спросить меня здесь и сейчас – мой ответ: я не хочу соревноваться против россиян. Не знаю, что бы я почувствовала, если бы стояла на старте Олимпиады, а они были рядом.

Линн Сван

Отметим, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ранее заявила, что спортсмены из РФ и Беларуси смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Условия допуска такие же, какие были на Играх-2024 в Париже. Однако некоторые федерации отказались пускать представителей стран-агрессоров на Игры.

Напомним, Тихонов славится своими скандальными заявлениями. К примеру, он неоднократно "бросался" на норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов, именитый спортсмен оскорблял и украинцев.

Теги:
#Биатлон #Александр Тихонов