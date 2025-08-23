Рус

US Open-2025: розклад та результати українок (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Еліна Світоліна Новина оновлена 23 серпня 2025, 16:54
Еліна Світоліна. Фото t.me/tennisukraine

Українські тенісистки зіграють на престижному хардовому турнірі у США

У неділю, 25 серпня, українські тенісистки стартують на Турнірі Великого Шлему (ТВШ) US Open-2025, який традиційно проходитиме на кортах Нью-Йорка. Цього року на Відкритому чемпіонаті США розіграють рекордні 90 млн доларів призових.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів українок на престижному турнірі в США. До речі, в одиночному розряді нашу країну представлять чотири тенісистки: Юлія Стародубцева, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Додамо, що в Україні матчі US Open-2025 можна буде переглянути на телеканалах Eurosport.

Розклад, результати та відеоогляди матчів українок на US Open-2025 (оновлюється)

Неділя 25 серпня

Юлія Стародубцева — Анна Блінкова — 3 гра на корті №6, початок ігрового дня о 20:00 за київським часом.

  • Еліна Світоліна — Анна Бондар (Угорщина)
  • Марта Костюк — Кеті Бултер (Велика Британія)
  • Даяна Ястремська — Анастасія Павлюченкова

Нагадаємо, Світоліна двічі доходила до чвертьфіналів ТВШ у 2025 році. На Australian Open Еліна поступилася Медісон Кіз зі США, а на "Ролан-Гаррос" — Ізі Швьонтек з Польщі. Додамо, що найкращий результат серед українок на "Вімблдоні-2025" показали Ястремська та Світоліна (1/16 фіналу).

Теги:
#Теніс #US Open #Даяна Ястремська #Марта Костюк