US Open-2025: розклад та результати українок (відео)

Українські тенісистки зіграють на престижному хардовому турнірі у США

У неділю, 25 серпня, українські тенісистки стартують на Турнірі Великого Шлему (ТВШ) US Open-2025, який традиційно проходитиме на кортах Нью-Йорка. Цього року на Відкритому чемпіонаті США розіграють рекордні 90 млн доларів призових.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів українок на престижному турнірі в США. До речі, в одиночному розряді нашу країну представлять чотири тенісистки: Юлія Стародубцева, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Додамо, що в Україні матчі US Open-2025 можна буде переглянути на телеканалах Eurosport.

Розклад, результати та відеоогляди матчів українок на US Open-2025 (оновлюється)

Неділя 25 серпня

Юлія Стародубцева — Анна Блінкова — 3 гра на корті №6, початок ігрового дня о 20:00 за київським часом.

Еліна Світоліна — Анна Бондар (Угорщина)

Марта Костюк — Кеті Бултер (Велика Британія)

Даяна Ястремська — Анастасія Павлюченкова

Нагадаємо, Світоліна двічі доходила до чвертьфіналів ТВШ у 2025 році. На Australian Open Еліна поступилася Медісон Кіз зі США, а на "Ролан-Гаррос" — Ізі Швьонтек з Польщі. Додамо, що найкращий результат серед українок на "Вімблдоні-2025" показали Ястремська та Світоліна (1/16 фіналу).