Скандальний футболіст "Динамо" переказав всю зарплату ЗСУ (відео)

Гравець намагається вплинути на думку вболівальників

Центральний захисник "Динамо" Крістіан Біловар розповів, як у команді ставляться до румунського новачка команди Владислава Бленуца. Напередодні форвард потрапив у скандал через проросійські публікації в соцмережах.

Що потрібно знати:

"Динамо" підписало Бленуце на початку вересня 2025 року

Відразу після гучного трансферу в соцмережах гравця та його дружини виявили проросійські публікації

Фанати "Динамо" зустріли Владислава серією протестів

Біловар розповів, що Бленуце всю свою першу зарплату переказав ЗСУ

Відповідний коментар Біловара наводить YouTube-канал "Денис Бойко". За словами Біловара, Бленуце переказав усю свою першу зарплату на ЗСУ, причому зробити це гравець вирішив сам.

Він повністю всю першу свою зарплату перерахував у ЗСУ? Так. Я до нього після цього підійшов, питаю: "Тобі сказали чи ти сам вирішив так зробити?" Він каже: Я сам вирішив так зробити. Я в жодному разі не виправдовую його. Якщо ти їдеш у таку країну, як мінімум ти повинен видалити всі ці відео зі своїх соцмереж, і щоб їх і близько там не було. Але так, він сам ухвалив таке рішення і відправив усю свою першу заробітну плату у ЗСУ. Крістіан Біловар

Зазначимо, "Динамо" заплатило за Бленуце 2,5 млн євро (120 млн грн). Владислав підписав із Біло-Синіми контракт, розрахований на 5 років. Румунські ЗМІ повідомляють, що в Києві нападник отримує 30 тис. євро (близько 1,5 млн грн) на місяць. Форвард провів за "Динамо" 6 матчів, гольовими діями не відзначався.

Нагадаємо, ультрас киян виступили рішуче проти Владислава. Фанатське угруповання Біло-синіх випустило відео, на якому розстрілюють мішень із зображенням гравця. У матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2) уболівальники закидали Бленуце яйцями.