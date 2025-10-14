Рус

Скандальний футболіст "Динамо" переказав всю зарплату ЗСУ (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Крістіан Біловар розповів про шляхетний вчинок Владислава Бленуце Новина оновлена 14 жовтня 2025, 14:46
Крістіан Біловар розповів про шляхетний вчинок Владислава Бленуце. Фото ФК Динамо (Київ)

Гравець намагається вплинути на думку вболівальників

Центральний захисник "Динамо" Крістіан Біловар розповів, як у команді ставляться до румунського новачка команди Владислава Бленуца. Напередодні форвард потрапив у скандал через проросійські публікації в соцмережах.

Що потрібно знати:

  • "Динамо" підписало Бленуце на початку вересня 2025 року
  • Відразу після гучного трансферу в соцмережах гравця та його дружини виявили проросійські публікації
  • Фанати "Динамо" зустріли Владислава серією протестів
  • Біловар розповів, що Бленуце всю свою першу зарплату переказав ЗСУ

Відповідний коментар Біловара наводить YouTube-канал "Денис Бойко". За словами Біловара, Бленуце переказав усю свою першу зарплату на ЗСУ, причому зробити це гравець вирішив сам.

Він повністю всю першу свою зарплату перерахував у ЗСУ? Так. Я до нього після цього підійшов, питаю: "Тобі сказали чи ти сам вирішив так зробити?" Він каже: Я сам вирішив так зробити.

Я в жодному разі не виправдовую його. Якщо ти їдеш у таку країну, як мінімум ти повинен видалити всі ці відео зі своїх соцмереж, і щоб їх і близько там не було. Але так, він сам ухвалив таке рішення і відправив усю свою першу заробітну плату у ЗСУ.

Крістіан Біловар

Зазначимо, "Динамо" заплатило за Бленуце 2,5 млн євро (120 млн грн). Владислав підписав із Біло-Синіми контракт, розрахований на 5 років. Румунські ЗМІ повідомляють, що в Києві нападник отримує 30 тис. євро (близько 1,5 млн грн) на місяць. Форвард провів за "Динамо" 6 матчів, гольовими діями не відзначався.

Нагадаємо, ультрас киян виступили рішуче проти Владислава. Фанатське угруповання Біло-синіх випустило відео, на якому розстрілюють мішень із зображенням гравця. У матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2) уболівальники закидали Бленуце яйцями.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Київ