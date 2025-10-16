Що сталося з Хітменом? Названо причину смерті легенди боксу

Великий боксер наклав на себе руки

У вересні не стало відомого британського боксера Рікі Хаттона. Колишнього чемпіона світу у двох вагових категоріях знайшли мертвим у його спальні.

Що потрібно знати:

14 вересня менеджер Хаттона знайшов тіло боксера без ознак життя

Коронерка заявила, що Ріккі вчинив суїцид

Боксера поховали 12 жовтня у Манчестері

У четвер, 16 жовтня, коронерка Елісон Матч оголосила причину смерті. Про це повідомляє skysports. За її словами, 46-річний Хаттон наклав на себе руки.

У ході суду стало відомо, що востаннє сім’я бачила Хаттона 12 вересня, тоді він виглядав "здоровим". Наступного дня боксер не прийшов на захід, як очікувалося. Вранці 14 вересня його менеджер, Пол Спік, приїхав до нього додому, щоб відвезти його в аеропорт Манчестера, де він мав сісти на рейс до Дубая. В ОАЕ Ріккі мав провести пресконференцію. Очікувалося, що боксер оголосить про своє повернення на ринг.

Поховали Хаттона 12 жовтня у Манчестерському соборі. Боксер на прізвисько "Хітмен" за свою 15-річну професійну кар’єру кілька разів ставав чемпіоном світу у суперлегкій вазі та один раз у напівсередній вазі. Він провів знакові бом із Флойдом Мейвезером, Менні Пак'яо та Костею Цзю. Свій останній поєдинок Ріккі провів проти українця В’ячеслава Сенченка, який у 9-му раунді нокаутував британця.

Похорон Ріккі Хаттона

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Мексиці у віці 17 років помер боксер Артуро Гатті-молодший. Він був сином колишнього чемпіона світу в кількох вагових категоріях Артуро Гатті на прізвисько "Грім".