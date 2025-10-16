Что произошло с Хитмэном? Названа причина смерти легенды бокса
Великий боксер покончил с жизнью самоубийством
В сентябре не стало известного британского боксера Рики Хаттона. Бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях нашли мертвым в его спальне.
Что нужно знать:
- 14 сентября менеджер Хаттона обнаружил тело боксера без признаков жизни
- Коронер заявила, что Рикки совершил суицид
- Боксера похоронили 12 октября в Манчестере
В четверг, 16 октября, коронер Элисон Матч объявила причину смерти. Об этом сообщает skysports. По ее словам, 46-летний Хаттон покончил с собой.
В ходе суда стало известно, что в последний раз семья видела Хаттона 12 сентября, тогда он выглядел "здоровым". На следующий день боксер не явился на мероприятие, как ожидалось. Утром 14-го сентября его менеджер, Пол Спик, приехал к нему домой, чтобы отвезти его в аэропорт Манчестера, где он должен был сесть на рейс в Дубай. В ОАЭ Рикки должен был провести пресс-конференцию. Ожидалось, что боксер объявит о своем возвращении на ринг.
Похоронили Хаттона 12 октября в Манчестерском соборе. Боксер по прозвищу "Хитмэн" за свою 15-летнюю профессиональную карьеру несколько раз становился чемпионом мира в суперлегком весе и один раз в полусреднем. Он провел знаковые бом с Флойдом Мейвезером, Мэнни Пакьяо и Костей Цзю. Свой последний поединок Рикки провел против украинца Вячеслава Сенченко, который в 9-м раунде нокаутировал британца.
Напомним, в октябре 2025 года Мексике в возрасте 17 лет скончался боксер Артуро Гатти-младший. Он был сыном бывшего чемпиона мира в нескольких весовых категориях Артуро Гатти по прозвищу "Гром".