Повторив загадкову смерть батька: помер син легендарного "Грома"

Син великого боксера як і батько помер за загадкових обставин

У Мексиці у віці 17 років помер боксер Артуро Гатті-молодший. Він був сином колишнього чемпіона світу в кількох вагових категоріях Артуро Гатті на прізвисько "Грім".

Що потрібно знати

У Мексиці помер Артуро Гатті-молодший

Синові великого боксера було лише 17 років.

Смерть Гатті-старшого досі викликає запитання

Про смерть сина легенди боксу повідомляє пресслужба Світової боксерської асоціації. Через що помер молодий боксер джерело замовчує.

WBA і весь боксерський світ сумують через смерть Артуро Гатті-молодшого. Його шлях тільки розпочинався, але його дух житиме — тепер возз’єднавшись зі своїм легендарним батьком серед зірок. Висловлюємо найглибші співчуття його сім’ї та близьким. WBA

Зазначимо, тіло Гатті-молодшого було виявлено в Мексиці, де він жив зі своєю матір’ю та вдовою Гатті-старшого, Амандою Родрігес. Артуро-молодший також був боксером і хотів піти стопами свого покійного батька. Бувши боксером-любителем, він сподівався стати професіоналом після участі в Олімпійських іграх.

Нагадаємо, Гатті-молодший втратив батька, коли йому було 10 місяців. У липні 2009 року за загадкових обставин легенда боксу помер в бразильському готелі. Спочатку дружину боксера звинуватили у вбивстві після того, як бразильська влада визнала смерть 37-річного Гатті насильницькою. Однак згодом Родрігес відпустили, адже причиною смерті назвали самогубство. Близькі Гатті заявили, що Артуро не був схильний до суїциду і не визнавали, що він сам звів рахунки з життям.

Легендарний боксер похований у Монреалі (Канада). 9 червня 2013 року Артуро було посмертно прийнято у Міжнародний зал боксерської слави.

