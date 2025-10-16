Юний футболіст помер під час матчу: останні хвилини життя гравця розбурхали мережу (відео)

Кадри з наданням допомоги гравцеві викликали питання у суспільстві

У четвер, 16 жовтня, у Казахстані помер 19-річний футболіст Діас Тулеу, який є вихованцем ФК "Кайрат". Гравець виступав за "Хан-Тенгрі" у другому за силою футбольному дивізіоні країни.

Що потрібно знати

Під час матчу чемпіонату Казахстану помер юний футболіст Діас Тулеу

Останні хвилини життя футболіста потрапили у пряму трансляцію гри

У мережі розкритикували персонал клубу за повільність

Про смерть гравця повідомляє пресслужба "Хан-Тенгрі" в Instagram. Гравцю стало погано під час домашнього поєдинку проти "Екібастузу" (4:0).

У футболіста, видно, спочатку звело ногу, через що він попросив партнера по команді допомогти. Однак потім він ліг на бік. Тулеу на ношах віднесли до карети швидкої допомоги, яка чергувала біля стадіону, а потім до лікарні. На жаль, врятувати лівого вінгера не вдалося.

Інцидент трапився під час матчу. Як і на всіх домашніх іграх на стадіоні чергувала бригада швидкої допомоги. Гравцеві було негайно надано першу медичну допомогу. Карета швидкої допомоги доправила Діаса до лікарні протягом чотирьох хвилин, проте, попри зусилля лікарів, урятувати його не вдалося. Від імені клубу висловлюємо щирі співчуття родині, рідним та близьким Діаса. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях. ФК "Хан-Тенгрі"

Відео з останніми хвилинами життя юного футболіста викликало шквал критики на адресу клубу та організаторів гри. У пряму трансляцію матчу потрапив момент із двома співробітниками клубу, які неспішно несли ноші до гравця.

Нагадаємо, у Бразилії помер воротар аматорської команди з футзалу. Гравець отримав смертельне ушкодження під час поєдинку.