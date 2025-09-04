Смертельний пенальті: воротар помер, рятуючи команду (відео)

Юний футболіст відбив пенальті та отримав смертельну травму

У Бразилії помер воротар аматорської команди з футзалу. Гравець отримав смертельне ушкодження під час поєдинку.

Про це повідомляє Yahoo. За інформацією джерела, 38-й кіпер Антоніу Едсон дос Сантос Соуза відбив пенальті, а через кілька секунд знепритомнів.

Футболіста доправили до місцевої лікарні, проте врятувати не змогли. Інцидент стався у муніципалітеті Аугусту Корреа, штат Пара на півночі Бразилії. Федерація мініфутболу штату Пара висловила співчуття у зв’язку зі смертю голкіпера.

З глибоким сумом ми дізналися про смерть Антоніу Едсона дос Сантоса Соузи, спортсмена, який прославився своєю самовідданістю, талантом та командним духом. Його присутність назавжди залишиться в нашій пам’яті, як на полі, так і за його межами, не тільки як зразкового гравця, а й як виняткової людини, яка вміла зачаровувати всіх. Федерація міні-футболу штату Пара

Додамо, що смерть бразильського воротаря спонукала організаторів турніру скасувати всі матчі, заплановані наступного дня. Ігри відновилися у четвер, 4 вересня.

Нагадаємо, в штаті Амазонія (Бразилія) 16-річний воротар помер, отримавши смертельне пошкодження під час тренування. Кіпер відбив пенальті грудьми, після чого знепритомнів. Лікарі врятувати молодого футболіста не зуміли.