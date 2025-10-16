Юный футболист умер во время матча: последние минуты жизни игрока взбудоражили сеть (видео)

Кадры с оказанием помощи игроку вызвали вопросы в обществе

В четверг, 16 октября, в Казахстане умер 19-летний футболист Диас Тулеу, который является воспитанником ФК "Кайрат". Игрок выступал за "Хан-Тенгри" во втором по силе футбольном дивизионе страны.

Что нужно знать

Во время матча чемпионата Казахстана умер юный футболист Диас Тулеу

Последние минуты жизни футболиста попали в прямую трансляцию игры

В сети раскритиковали персонал клуба за медлительность

О смерти игрока сообщает пресс-служба "Хан-Тенгри" в Instagram. Игроку стало плохо во время домашнего поединка против "Экибастуза" (4:0).

У футболиста, похоже, сначала свело ногу из-за чего он попросил партнера по команде помочь. Однако затем он лег на бок. Тулеу на носилках отнесли в карету скорой помощи, дежурившей у стадиона, а затем в больницу. К сожалению спасти левого вингера не удалось.

Инцидент произошел во время матча. Как и на всех домашних играх, на стадионе дежурила бригада скорой помощи. Игроку была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Карета скорой помощи доставила Диаса в больницу в течение четырёх минут, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. От лица клуба выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Диаса. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. ФК "Хан-Тенгри"

Видео с последними минутами жизни юного футболиста вызвало шквал критики в адрес клуба и организаторов игры. В прямую трансляцию матча попал момент с двумя сотрудниками клуба, которые неспешно несли носилки к игроку.

Напомним, в Бразилии умер вратарь любительской команды по футзалу. Игрок получил смертельное повреждение прямо во время поединка.