Президента футбольного клубу застрелили просто на дорозі (фото)
Футбольного функціонера вбили на Кіпрі
Президент кіпрського футбольного клубу "Карміотісcа", бізнесмен Ставрос Дімостенус був застрелений на автомагістралі Лімасола. ЗМІ у всьому звинувачують мафію.
Що потрібно знати:
- Авто Дімостенуса розстріляв невідомий на мотоциклі
- ЗМІ повідомили про замовний характер вбивства
- Ставрос кілька років керував ФК "Карміотісса"
Про це повідомив портал Philenews. За інформацією джерела, інцидент стався поблизу будинку Дімостенуса.
Повідомляється, 49-річний Ставрос їхав зі своїм сином по трасі. В якийсь момент його машину зупинив фургон, після чого до автомобіля бізнесмена під’їхав мотоцикліст, який відкрив вогонь. Син спробував відвезти пораненого батька до лікарні, проте машина заглохла посеред дороги. У результаті він зупинив авто, що проїжджало повз, і попросив громадянина відвезти їх до лікарні, що і було зроблено. Лікарі врятувати Дімостенуса не змогли.
Поліція Лімасола розслідує вбивство. Правоохоронці в іншому районі міста виявили фургон, який, ймовірно, використовувався злочинцями для втечі. Місце події оточено та ведеться детальний огляд. За інформацією ЗМІ, поліція не виключає жодних версій, у той час, як усі докази вказують на сценарій виконання вбивства на замовлення з ознаками зведення рахунків.
Дімостенус очолював "Карміотіссу" з 2023 року. Наразі команда грає у другому за силою дивізіоні країни та посідає 4-те місце у лізі.
