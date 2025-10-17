Рус

Президента футбольного клубу застрелили просто на дорозі (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Автор
Ставрос Дімостенус Новина оновлена 17 жовтня 2025, 14:07
Ставрос Дімостенус. Фото philenews.com

Футбольного функціонера вбили на Кіпрі

Президент кіпрського футбольного клубу "Карміотісcа", бізнесмен Ставрос Дімостенус був застрелений на автомагістралі Лімасола. ЗМІ у всьому звинувачують мафію.

Що потрібно знати:

  • Авто Дімостенуса розстріляв невідомий на мотоциклі
  • ЗМІ повідомили про замовний характер вбивства
  • Ставрос кілька років керував ФК "Карміотісса"

Про це повідомив портал Philenews. За інформацією джерела, інцидент стався поблизу будинку Дімостенуса.

Повідомляється, 49-річний Ставрос їхав зі своїм сином по трасі. В якийсь момент його машину зупинив фургон, після чого до автомобіля бізнесмена під’їхав мотоцикліст, який відкрив вогонь. Син спробував відвезти пораненого батька до лікарні, проте машина заглохла посеред дороги. У результаті він зупинив авто, що проїжджало повз, і попросив громадянина відвезти їх до лікарні, що і було зроблено. Лікарі врятувати Дімостенуса не змогли.

Ставрос Дімостенус був смертельно поранений в авто
Ставрос Дімостенус був смертельно поранений в авто

Поліція Лімасола розслідує вбивство. Правоохоронці в іншому районі міста виявили фургон, який, ймовірно, використовувався злочинцями для втечі. Місце події оточено та ведеться детальний огляд. За інформацією ЗМІ, поліція не виключає жодних версій, у той час, як усі докази вказують на сценарій виконання вбивства на замовлення з ознаками зведення рахунків.

Злочинці спалили фургон, який використовувався для втечі
Злочинці спалили фургон, який використовувався для втечі

Дімостенус очолював "Карміотіссу" з 2023 року. Наразі команда грає у другому за силою дивізіоні країни та посідає 4-те місце у лізі.

