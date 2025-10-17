Президента футбольного клубу застрелили просто на дорозі (фото)

Футбольного функціонера вбили на Кіпрі

Президент кіпрського футбольного клубу "Карміотісcа", бізнесмен Ставрос Дімостенус був застрелений на автомагістралі Лімасола. ЗМІ у всьому звинувачують мафію.

Що потрібно знати:

Авто Дімостенуса розстріляв невідомий на мотоциклі

ЗМІ повідомили про замовний характер вбивства

Ставрос кілька років керував ФК "Карміотісса"

Про це повідомив портал Philenews. За інформацією джерела, інцидент стався поблизу будинку Дімостенуса.

Повідомляється, 49-річний Ставрос їхав зі своїм сином по трасі. В якийсь момент його машину зупинив фургон, після чого до автомобіля бізнесмена під’їхав мотоцикліст, який відкрив вогонь. Син спробував відвезти пораненого батька до лікарні, проте машина заглохла посеред дороги. У результаті він зупинив авто, що проїжджало повз, і попросив громадянина відвезти їх до лікарні, що і було зроблено. Лікарі врятувати Дімостенуса не змогли.

Ставрос Дімостенус був смертельно поранений в авто

Поліція Лімасола розслідує вбивство. Правоохоронці в іншому районі міста виявили фургон, який, ймовірно, використовувався злочинцями для втечі. Місце події оточено та ведеться детальний огляд. За інформацією ЗМІ, поліція не виключає жодних версій, у той час, як усі докази вказують на сценарій виконання вбивства на замовлення з ознаками зведення рахунків.

Злочинці спалили фургон, який використовувався для втечі

Дімостенус очолював "Карміотіссу" з 2023 року. Наразі команда грає у другому за силою дивізіоні країни та посідає 4-те місце у лізі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал у збірній України. Захисник національної команди Юхим Конопля лайкав проросійські пости. Напередодні у подібній ситуації опинився гравець "Динамо".