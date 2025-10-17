Клон "Шахтера" рвется в чемпионат России: появилась первая реакция Украины

Оккупанты хотят заиграть клубы из оккупированных территорий Украины в первенстве РФ

На днях российские пропагандисты распространили информацию о том, что так называемый "Шахтер" из оккупированного Донецка готов вступить во Вторую лигу РФ (третий по рангу дивизион профессионального футбола в России). Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила с заявлением по этому поводу.

Что нужно знать:

Фейковый "Шахтер" могут допустить к чемпионату России по футболу

УАФ призывает УЕФА наказать РФ

На данный момент все российские клубы отстранены от международных соревнований

Об этом сообщает пресс-служба УАФ на своем официальном сайте. Организация направила официальное письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с очередными фактами незаконной интеграции футбольных клубов с временно оккупированных территорий Украины во внутренние соревнования РФ.

Фиктивный ФК "Шахтер" уже получил лицензию и одобрение национальной футбольной лиги для участия в следующем сезоне. Команда использует название и айдентику настоящего украинского ФК "Шахтер" без каких-либо законных оснований или разрешений. УАФ

Незаконно созданные клубы под названиями "Заря" (Луганск), проводящие свои матчи в Белгороде, и "Фрегат" с временно оккупированной территории Херсонской области также могут быть привлечены к внутренним соревнованиям России. В обращении подчеркивается, что такие действия России являются "частью скоординированной политической попытки легитимизировать оккупацию и стереть идентичность украинского футбола".

Целостность европейского футбола, уважение к международно признанным границам и ценности мира, солидарности и взаимного уважения, исповедуемые УЕФА, поставлены под угрозу. Мы доверяем вашей приверженности принципам справедливости и просим принять необходимые меры по указанному вопросу. УАФ

Полное заявление УАФ

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В РФ считают, что могут попасть на ЧМ-2026 по футболу без отбора, но только с позволения президента США Дональда Трампа.