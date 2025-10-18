Відомий український футболіст отримав тяжке поранення на фронті (фото)

На колишнього спортсмена чекає тривала реабілітація

Колишній футболіст, екс-захисник низки українських команд Микола Закотюк зазнав поранення на передовій. Спортсмен приєднався до ЗСУ у квітні 2025 року.

Що потрібно знати

Микола Закотюк отримав мінно-вибухове поранення на фронті

Колишній футболіст проходитиме тривалу реабілітацію

Захисник грав у фіналі Кубка України проти "Динамо" Валерія Лобановського

Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної асоціації футболу у Facebook. Наразі 50-річний захисник України перебуває у лікарні, на нього чекає тривала реабілітація.

Колишній футболіст львівських "Карпат", рівненського "Вереса" та ще низки українських клубів Микола Закотюк отримав поранення на фронті та потребує допомоги. Як розповіла дружина військового, Микола приєднався до війська 19 квітня 2025 року. Тримав оборону біля Костянтинівки. Виходячи з позиції, отримав мінно-вибухове поранення. Нині Микола перебуває у лікарні. Попереду тривала реабілітація. Сім’я потребує підтримки. Рівненська обласна асоціація футболу

Повна заява Рівненської обласної асоціації футболу

Микола Закотюк перебуває у лікарні

Довідка: Закотюк — вихованець львівських "Карпат". Гравець встиг пограти за "Скелю", "Карпати", "Львів", "Верес", "Борисфен", "Ниву", "Закарпаття", МФК "Миколаїв", "Ворсклу-Нафтогаз" та ПФК "Олександрію". Найвищим здобутком гравця є фінал Кубка України-1999. Тоді "Карпати" програли "Динамо" Київ із рахунком 0:3. Закотюк відіграв весь матч і "відзначився" "гірчичником". Микола завершив кар’єру гравця у 2007 році.

Микола Закотюк

Микола Закотюк грав на позиції захисника

Микола Закотюк у матчі проти "Динамо" Київ

Нагадаємо, днями російські пропагандисти поширили інформацію про те, що так званий "Шахтар" з окупованого Донецька готовий вступити до Другої ліги РФ. Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА.