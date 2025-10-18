Известный украинский футболист получил тяжелое ранение на фронте (фото)

Бывшего спортсмена ожидает длительная реабилитация

Бывший футболист, экс-защитник ряда украинских команд Николай Закотюк получил ранение на передовой. Спортсмен присоединился к ВСУ в апреле 2025 года.

Что нужно знать

Николай Закотюк получил минно-взрывное ранение на фронте

Бывший футболист будет проходить длительную реабилитацию

Защитник играл в финале Кубка Украины против "Динамо" Валерия Лобановского

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной ассоциации футбола в Facebook. Сейчас 50-летний защитник Украины находится в больнице, его ожидает длительная реабилитация.

Бывший футболист львовских "Карпат", ровенского "Вереса" и еще ряда украинских клубов Николай Закотюк получил ранения на фронте и нуждается в помощи. Как рассказала жена военного, Николай присоединился к войску 19 апреля 2025 года. Держал оборону возле Константиновки. Выходя из позиции, получил минно-взрывное ранение. Сейчас Николай находится в больнице. Впереди длительная реабилитация. Семья нуждается в поддержке. Ровенская областная ассоциация футбола

Полное заявление Ровенской областной ассоциации футбола

Николай Закотюк находится в больнице

Справка: Закотюк — воспитанник львовских "Карпат". Игрок успел поиграть за "Скалу", "Карпаты", "Львов", "Верес", "Борисфен", "Ниву", "Закарпатье", МФК "Николаев", "Ворсклу-Нафтогаз" и ПФК "Александрию". Наивысшим достижением игрока является финал Кубка Украины-1999. Тогда "Карпаты" проиграли "Динамо" Киев со счетом 0:3. Закотюк отыграл весь матч и "отметился" "горчичником". Николай завершил карьеру игрока в 2007 году.

Николай Закотюк

Николай Закотюк играл на позиции защитника

Николай Закотюк в матче против "Динамо" Киев

