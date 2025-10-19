Революція у фігурному катанні: такого на льоду не робив ніхто (відео)

Спортсменка змусила говорити про себе весь світ

У неділю, 19 жовтня, в Анже (Франція) завершилися престижні змагання з фігурного катання — Grand Prix de France 2025. Головною зіркою турніру стала канадська танцювальна пара Діанна Сталлато-Дудек та Максим Дешам.

Що потрібно знати

Канадський дует першим виконав сальто в офіційних змаганнях у парному фігурному катанні

Момент завірусився в мережі та привернув увагу ЗМІ

Цей елемент повернули у фігурне катання зовсім недавно

Канадці першими в історії парного фігурного катання виконали сальто під час офіційних змагань. Про це повідомляє "Телеграф".

Під час короткої програми 42-річна Діанна за допомогою 33-річного партнера виконала елемент "сальто", що визвало справжній фурор.

Коротка програма Діанни Сталлато-Дудек та Максима Дешама в Анже

Довільна програма Діанни Сталлато-Дудек та Максима Дешама в Анже

Зазначимо, канадці за підсумками короткої та довільної програм посіли друге місце в Анже. "Золото" дісталося японській парі, а "бронза" — дуету з Угорщини.

Призери Гран-прі Франції-2025 з фігурного катання/ Getty Images

Додамо, що сальто у фігурному катанні було заборонено з 1976 року через великий ризик травм. Проте з сезону 2024/2025 Міжнародний союз ковзанярів (ISU) скасував цю заборону.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить росіян на Олімпійські ігри-2026 за принципом Парижа-2024, де представники РФ змагалися у нейтральному статусі. ISU дозволив російським фігуристам відбиратися на Олімпійські ігри-2026, щоправда, лише в одиночному катанні та в нейтральному статусі. Це рішення викликало справжню істерику у РФ.