Спортсменка заставила говорить о себе весь мир

В воскресенье, 19 октября, в Анже (Франция) завершились престижные соревнования по фигурному катанию — Grand Prix de France 2025. Главной звездой турнира стала канадская танцевальная пара Дианна Сталлато-Дудек и Максим Дешам.

Канадцы первыми в истории парного фигурного катания исполнили сальто во время официальных соревнований. Об этом сообщает "Телеграф".

Во время короткой программы 42-летняя Дианна при помощи 33-летнего партнера исполнила элемент "сальто", вызвав настоящий фурор.

Короткая программа Дианны Сталлато-Дудек и Максима Дешама в Анже

Произвольная программа Дианны Сталлато-Дудек и Максима Дешама в Анже

Отметим, канадцы по итогам короткой и произвольной программ заняли второе место в Анже. "Золото" досталось японской паре, а "бронза" — дуэту из Венгрии.

Призеры Гран-при Франции-2025 по фигурному катанию/ Getty Images

Добавим, что сальто в фигурном катании было запрещено с 1976 года из-за травмоопасности. Однако с сезона 2024/2025 Международный союз конькобежцев (ISU) отменил этот запрет.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустит россиян на Олимпийские игры-2026 по принципу Парижа-2024, где представители РФ соревновались в нейтрально статусе. ISU разрешил российским фигуристам отбираться на Олимпийские игры-2026, правда, только в одиночном катании и в нейтральном статусе. Это решение вызвало настоящую истерику в РФ.