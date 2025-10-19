Революция в фигурном катании: такого на льду не делал никто (видео)
Спортсменка заставила говорить о себе весь мир
В воскресенье, 19 октября, в Анже (Франция) завершились престижные соревнования по фигурному катанию — Grand Prix de France 2025. Главной звездой турнира стала канадская танцевальная пара Дианна Сталлато-Дудек и Максим Дешам.
Что нужно знать
- Канадский дуэт первым исполнил сальто в официальных соревнованиях в парном фигурном катании
- Момент завирусился в сети и привлек внимание СМИ
- Этот элемент вернули в фигурное катание совсем недавно
Канадцы первыми в истории парного фигурного катания исполнили сальто во время официальных соревнований. Об этом сообщает "Телеграф".
Во время короткой программы 42-летняя Дианна при помощи 33-летнего партнера исполнила элемент "сальто", вызвав настоящий фурор.
Отметим, канадцы по итогам короткой и произвольной программ заняли второе место в Анже. "Золото" досталось японской паре, а "бронза" — дуэту из Венгрии.
Добавим, что сальто в фигурном катании было запрещено с 1976 года из-за травмоопасности. Однако с сезона 2024/2025 Международный союз конькобежцев (ISU) отменил этот запрет.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустит россиян на Олимпийские игры-2026 по принципу Парижа-2024, где представители РФ соревновались в нейтрально статусе. ISU разрешил российским фигуристам отбираться на Олимпийские игры-2026, правда, только в одиночном катании и в нейтральном статусе. Это решение вызвало настоящую истерику в РФ.